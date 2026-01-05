Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
05/01/2026 10:41:00

Calcio: il Marsala spreca contro lo Sciacca di Brucculeri ed il Licata si allontana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/calcio-il-marsala-spreca-contro-lo-sciacca-di-brucculeri-ed-il-licata-si-allontana-450.jpg

Doveva essere la domenica del rilancio, della spinta decisiva per dare la caccia alla capolista, e invece il debutto nel girone di ritorno del Marsala 1912 lascia in dote un sapore dolceamaro. Il "big match" della prima giornata contro lo Sciacca termina 0-0, un "risultato ad occhiali" che non rende giustizia alla mole di gioco prodotta dai padroni di casa di Mister Chinnici. Il pubblico delle grandi occasioni, per un campionato come l'Eccellenza, ha risposto presente. Gli spalti del Nino Lombardo Angotta sono tornati a vibrare, offrendo un colpo d'occhio degno di ben altri palcoscenici. Una spinta incessante che ha accompagnato la squadra per tutti i 90 minuti, confermando quanto la piazza lilibetana creda fermamente nel salto di categoria. 

La cronaca racconta di una partita vibrante sin dai primi attimi. Lo Sciacca parte forte, testando i riflessi di Scuffia già al 4’ con una doppia fiammata. Ma è al 7’ che il destino della partita sembra poter cambiare, Sferruzza compie un capolavoro superando Elezaj in uscita ma, a porta sguarnita, commette l’errore più incredibile della giornata, spedendo la sfera fuori e strozzando in gola l'urlo dei tifosi azzurri. Nella ripresa, il Marsala ha provato a alzare il baricentro nonostante l’ottima organizzazione tattica dei saccensi guidati dall'ex Brucculeri. In contropiede, è stato Lo Bosco ad avere sui piedi la palla del possibile 1-0, ma la mira non è stata precisa quanto necessario. Al 20’ della ripresa, l'episodio che ha cambiato l’inerzia tattica, il secondo giallo a Corso lascia il Marsala in dieci uomini. Da quel momento, Mister Chinnici è stato costretto a ridisegnare la squadra per contenere il forcing finale dello Sciacca, che ha cercato di sfruttare la superiorità numerica senza però riuscire a scardinare la difesa lilibetana.
Se la prestazione corale e la tenuta difensiva in inferiorità numerica lasciano ben sperare per il futuro, la classifica oggi sorride meno, con questo pareggio casalingo, il Marsala perde altri due punti preziosi dalla capolista Licata rendendo il cammino nel girone di ritorno ancora più tortuoso. Due palle gol nitide non sfruttate rappresentano un lusso che il Marsala non può permettersi se vuole davvero contendere il primato al Licata. In un campionato dove i dettagli fanno la differenza, la concretezza sotto porta diventa l'ago della bilancia tra una stagione da protagonista e una da inseguitrice. Credits: filmato intervista dal profilo facebook "ssd marsala 1912" - Foto Manuel Mannino.



Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...







Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci