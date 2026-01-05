5 Gennaio: Maduro a New York, Trump punta la Groenlandia, 6 italiani morti a Crans Montana

05/01/2026 07:09:00

E' il 5 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo e di titoli dei quotidiani.

Trump, il Venezuela, e le minacce del Presidente USA, che prevede la fine di Cuba, avverte la Colombia e minaccia la Groenlandia, ed ancora la strage in Svizzera, sulle prime pagine dei giornali italiani di oggi. Anche i giornali di tutto il Mondo si dedicano alla questione. El Paìs riporta di una talpa della CIA nel cuore del governo venezuelano. Le Figarò di choc mondiale. The Guardian torna sulle minacce di Trump. Ancora le pressioni di Trump sul Venezuela, e l'ambiente surreale nel Paese sul FT. Il belga Le Soir titola dell'imperialismo di Trump. In Germania il colpo a Caracas. In Brasile dicono che il blocco del petrolio è l'arma statunitense per far pressione sulla vice di Maduro. In Cina che la comunità internazionale condanna l'azione degli USA. E in India sono preoccupati, ma non condannano l'azione militare USA.

• Maduro e la moglie sono stati portati in un carcere di New York. Oggi è prevista la prima udienza del processo che li vede imputati. Pare che l’accusa presenterà un supertestimone: un ex braccio destro dell’ormai ex presidente

• Trump ha ammonito l’attuale vicepresidente del Venezuela Delcy Rodríguez a comportarsi bene se non vuole avere guai. E ha aggiunto che la Groenlandia sarà il prossimo obiettivo strategico degli Stati Uniti

• Meloni ha telefonato alla leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, auspicando un cambio di regime a Caracas



• Sono 6 i ragazzi italiani morti a Crans-Montana, tutti minorenni. I titolari del locale andato a fuoco sono accusati tra le altre cose di «negligenza», ma per ora non ci sono i termini per arrestarli

• In Iran ieri in 70 città e villaggi la gente ha protestato per l’ottavo giorno di fila contro l’inflazione e il carovita. Dall’inizio della rivolta sono morti già 15 manifestanti (ma qualcuno sostiene siano di più) e sono rimaste ferite decine di persone, anche a causa di colpi al volto

• La Corea del Nord ha effettuato il primo test missilistico del 2026, suscitando le reazioni di condanna di Seul e di Tokyo

• Trump ha detto di non essere «contento» del comportamento di Putin perché sembra non voler accettare le trattative di pace

• L’uomo di 57 anni sospettato dell’omicidio di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata morta in un cortile a Milano, verrà interrogato giovedì 8 gennaio

• A Napoli è stato ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane. La vittima gestiva un locale nei Quartieri Spagnoli

• L’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) è rimasto paralizzato per molte ore a causa del malfunzionamento di un dispositivo per l’atterraggio. Centinaia di passeggeri hanno dormito sui pavimenti

• A Castelnuovo Rangone, nel modenese, un uomo di 90 anni ha ucciso la figlia di 63. L’assassino soffriva di turbe mentali

• È stato trovato morto in un crepaccio delle Piccole Dolomiti un escursionista di cui si erano perse le tracce il 27 dicembre

• A Torino una donna malata è stata salvata grazie a un’operazione con la quale le hanno asportato un tumore ovarico di sei chili

• Il Comune di Milano ha approvato un progetto per realizzare la «bicipolitana». In pratica, il tracciato delle piste ciclabili cittadine

• Una turista italiana di 47 anni è morta a Fuerteventura dopo essere stata dimessa per due volte dal pronto soccorso locale

• In Serie A Inter, Milan e Napoli continuano a vincere. I nerazzurri restano primi in classifica. Battuta d’arresto per Juventus e Roma

• Nel 2025 è stato un brano di Alfa la canzone più ascoltato sulle radio italiane

• Sono morti il produttore di vino Arnaldo Caprai (93 anni), il giurista Francesco Paolo Casavola (95), la curatrice statunitense Kathleen Goncharov (73), il truccatore statunitense Jasen Kaplan (46), l’attore di Broadway Bret Hanna-Shuford (46), la sorellastra di Anne Frank Eva Schloss-Geiringer (97)





Titoli

Corriere della Sera: Trump: ora voglio la Groenlandia

la Repubblica: Trump, ora la Groenlandia

La Stampa: Trump, ora la Groenlandia

Il Sole 24 Ore: Pensioni, tasse, casa, salute, ambiente: / le 150 novità 2026 per famiglie e imprese

Il Messaggero: Supertestimone contro Maduro

Il Giornale: Lezioni di Sharia / anche in Italia / E Hannoun Jr / insulta il governo

Qn: Trump avvisa la vide di Maduro / E rilancia: ora la Groenlandia

Il Fatto: Il trio Ursula, Kallas e Meloni / sta con l’aggressore (se è Usa)

Libero: Diritto di golpe

La Verità: Dobbiamo tenerci i killer clandestini

Il Mattino: Trump: ora la Groenlandia

il Quotidiano del Sud: L’anno del futuro pericoloso

Domani: Dopo Maduro tocca a Rodríguez / Trump: “Se sbaglia la paga cara”



