6 Gennaio: Trump minaccia il Sud America, Maduro incatenato, proteste in Iran, Ikea giù

06/01/2026 07:28:00

E' il 6 Gennaio 2026, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Di ritorno da Mar-a-Lago, Trump ha detto che in Venezuela ora comandano gli Usa, e che anche Colombia, Cuba e Messico rischiano di fare la fine di Caracas. È tornato anche a minacciare la Groenlandia e l’Iran

• A New York è apparso in tribunale Nicolás Maduro. Era incatenato ai piedi e indossava una camicia da detenuto. Ha detto di essere stato rapito e che resta presidente anche se ora è un prigioniero di guerra. Ha respinto le accuse di essere un narcoterrorista



• Sabato a Roma ci sarà una manifestazione pro Venezuela promossa da un cinquantina di associazioni, in gran parte inserite nel movimento pro Pal

• Sono stati portati in Italia i corpi di 5 dei 6 ragazzi morti a Crans-Montana. Arrivati a Linate, sono stati trasferiti nelle rispettive città d’origine. Ora la trepidazione è tutta per i feriti. I sanitari hanno detto che curarli dalle ustioni sarà una «battaglia»

• Proseguono le manifestazioni di protesta in Iran, che hanno già causato 20 morti. I cortei si sono svolti in 222 località del paese

• Aerei inglesi e francesi sono tornati a bombardare in Siria. L’obiettivo era un deposito di armi nell’area di Palmira

• Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato ucciso a coltellate all’esterno della stazione di Bologna, in una zona di parcheggio riservata ai ferrovieri. C’è una persona ricercata, un croato di 36 anni con precedenti

• Radio Radicale rischia di chiudere perché non sono arrivati i 10 milioni di finanziamento statale che in passato erano garantiti dalla legge finanziaria

• Per effetto delle nuove accise da gennaio il gasolio per i motori diesel costa più della super

• Ikea è in crisi: gli ultimi dati parlano di un calo delle vendite del 26 per cento

• Per nulla intimorite dai rischi geopolitici, la Borse europee corrono, trainate dai titoli della difesa

• Un’ottantina di turisti italiani sono bloccati a Socotra, isola dello Yemen, a causa degli scontri tra forze governative e gruppi separatisti nel Sud del Paese

• A Las Vegas è stato presentato una sorta di tamagotchi con intelligenza artificiale integrata

• Stasera, come da tradizione, si distribuiscono i premi della lotteria Italia. Sono stati venduti circa 10 milioni di biglietti

• Sofia e Leonardo sono i nomi più scelti dagli italiani. Lo dice la classifica della Treccani

• A Roma, colpita da forti piogge, sono stati soccorsi due camionisti e salvate due ragazze intrappolate in uno scantinato. La protezione civile ha messo in guardia dal maltempo nelle regioni centro-meridionali

• L’Italia è più vicina alla firma dell’accordo commerciale con i paesi sudamericani del Mercosur

• Prima reazione (negativa) al manifesto politico lanciato da Luca Zaia. Il sottosegretario della Lega Roberto Vannacci lo ha bocciato e ha detto che l’autore «non è il mio riferimento»

• Gli inviati di Trump per l’Ucraina Steve Witkoff e Jared Kushner parteciperanno oggi alla riunione dei Paesi «volenterosi» che si terrà a Parigi per sbloccare le trattative di pace

• A Parigi dieci persone sono state condannate per diffamazione ai danni di Brigitte Macron: avevano affermato che fosse nata uomo

• In Piemonte è stato arrestato un latitante brasiliano condannato per stupro di bambine

• A Milano, in zona Bicocca, un ragazzo di 15 anni è stato sfregiato con un coltello da un rapinatore che voleva appropriarsi del suo giubbotto

• Un furgone portavalori è stato assaltato sell’A14 all’altezza di Ortona. I banditi sono fuggiti con un bottino da 400 mila euro

• Torna oggi il campionato di Serie A. Si giocheranno Pisa-Como, Lecce-Roma e Sassuolo-Juventus

• Una raccolta fondi è stata lanciata per aiutare Mickey Rourke, 73 anni. Se non pagherà l’equivalente di 50 mila euro di affitti arretrati, verrà sfrattatato dal suo bungalow di 150 metri quadri a Los Angeles

• Sono morti il giornalista bolognese Giorgio Armaroli (77 anni), Anna Falcone (95), sorella maggiore di Giovanni, l’ex presidente di Finmeccanica Pier Francesco Guarguaglini (88), la scrittrice lettone Nora Ikstena (56), l’attore coreano Ahn Sung-ki (75)



Titoli

Corriere della Sera: Maduro in aula: “Io rapito”

la Repubblica: Maduro: io prigioniero di guerra

La Stampa: Trump minaccia il Sudamerica

Il Sole 24 Ore: Trump, il picconatore globale

Avvenire: Governo all’americana

Il Messaggero: L’abbraccio di Roma

Il Giornale: Il bavaglio rosso

Qn: Rogo, rimpatriate le salme / La lotta per salvare i feriti

Il Fatto: Il supertestimone farlocco

Libero: Rivolta contro le balle del “no”

La Verità: I giudici vogliono spostare il voto / per tenersi stretta la poltrona

Il Mattino: Groenlandia, “scudo” della Ue

il Quotidiano del Sud: Senza Maduro o con l’ayatollah?

il manifesto: Trumplandia

Domani: Maduro: “Sono sempre presidente” / Groenlandia: L’Ue balbetta ancora



