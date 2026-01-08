8 Gennaio 2026: battaglia navale per il petrolio, continuano le proteste in Iran

08/01/2026 07:03:00

E' l'8 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Gli Stati Uniti hanno sequestrato due petroliere russe. Una nell’Atlantico, l’altra nel Mar dei Caraibi. Inizia la battaglia navale per l’oro nero

• Trump ha ordinato al Venezuela di interrompere i rapporti con Cina, Russia, Cuba e Iran e si è preso il controllo sulla vendita del petrolio venezuelano

• Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato a Tajani il suo impegno per liberare Trentini e gli altri prigionieri italiani in Venezuela

• Trump vuole comprare la Groenlandia (e Rubio volerà presto a Copenhagen per discuterne con il governo danese). L’obiettivo finale degli statunitensi è ottenere così l’accesso alle terre rare dell’isola



• A Minneapolis un agente dell’immigrazione ha ucciso Renee Good, una cittadina americana di 37 anni, durante un’operazione anti-immigrati. I federali sostengono che la donna stava per investirli con la sua auto

• È pace tra Colombia e Usa? Nella notte Gustavo Petro ha chiamato Trump e ora il presidente americano non vede l’ora di incontrarlo: «È stato un onore parlare con lui. Ho apprezzato i suoi toni»

• Continuano le proteste in Iran. Il regime ha giustiziato decine di persone e ucciso 39 manifestanti, negli scontri sono morti anche due agenti

• Presto potrebbe esserci una nuova escalation tra Tel Aviv e Teheran. Trump sta spostando aerei in Medio Oriente, Mosca sta richiamando i suoi diplomatici, in Iran ci sono state strane esplosioni

• Benny Sagi, il giudice del processo a Netanyahu per corruzione, è morto investito da un’auto. La famiglia e molti osservatori internazionali hanno chiesto un’indagine sulle dinamiche dell’incidente

• Migliaia di persone ieri hanno partecipato ai funerali di alcuni dei ragazzi morti a Crans-Montana: di Riccardo Minghetti a Roma, di Giovanni Tamburi a Bologna, di Chiara Costanzo e Achille Barosi a Milano e di Sofia Prosperi a Lugano

• Avvocati, giuristi e media svizzeri dicono che l’inchiesta sull’incendio di Crans-Montana è piena di errori, a cominciare dal mancato arresto dei Moretti, i proprietari del locale

• Jelenic e Valdez Velazco – che hanno ucciso, rispettivamente, il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna e la giovane Aurora Livoli a Milano – avevano entrambi precedenti

• Quattro militanti di Gioventù nazionale sono stati presi a sprangate da una decina di esponenti di estrema sinistra incappucciati. Meloni ha chiesto «pacificazione»

• A Milano Alfonso Signorini ha respinto le accuse di violenza sessuale ed estorsione nei confronti di Antonio Medugno

• Un influencer spagnolo è morto durante una diretta sui social, davanti a spettatori che lo incitavano (pagandolo) a bere una bottiglia di whisky e a sniffare 6 grammi di cocaina

• Terna ha posato il primo cavo sottomarino che unirà Sicilia e Sardegna. Tocca la profondità record di 2.150 metri

• Pechino ha aperto un’istruttoria sull’acquisizione della piattaforma Ai Manus da parte di Zuckerberg

• Pirelli sta trattando l’uscita del socio cinese Sinochem per restare nel mercato americano

• Nel 2025, in Italia, la produzione complessiva di Stellantis è calata del 20 per cento rispetto al 2024. Solo Mirafiori è cresciuta. Gli altri stabilimenti hanno perso volumi a doppia cifra

• Warner Bros ha respinto l’offerta ostile di Paramount da 108 miliardi di dollari. Netflix ha offerto di più

• Al Ces di Las Vegas è stata presentata Emily, una bambola sessuale che parla, sorride e fa anche battute. Creata «per intrattenere dialoghi intimi, fare compagnia e dare piacere»

• La bara in vimini, le lacrime del figlio, la foto con la foca. A Saint-Tropez si è svolto il funerale di Brigitte Bardot. Tra i presenti, anche Marine Le Pen

• La fisica quantistica italiana Francesca Ferlaino è stata nominata «scienziata austriaca dell’anno»

• In Marocco sono stati ritrovati dei fossili di 773 mila anni fa. Sono il più vicino antenato dell’uomo moderno e dimostrano che la nostra specie avrebbe origini africane

• Nello Yemen è stato destituito il leader separatista del Sud del Paese, Aidarus al-Zubaidi

• Il garante della Privacy ha aperto un’istruttoria sul furto dei file al commercialista Gian Gaetano Bellavia, che contenevano informazioni sensibili su, tra gli altri, Geronimo La Russa

• Un albanese di 43 anni ha tentato di dare fuoco alla moglie. A fermarlo il figlio minorenne, che gli ha tolto l’accendino

• Inter-Parma e Atalanta-Bologna sono finite 2 a 0, l’Udinese ha battuto il Torino per 2 a 1, Lazio-Fiorentina e Napoli-Hellas sono terminate 2 a 2

• Mickey Rourke ha definito la raccolta fondi in suo nome «un’umiliazione». Per l’attore «piuttosto che ricevere la carità mi sparo»

• Sono morti l’ex agente della Cia che s’era venduto ai russi Aldrich Ames (84 anni), La voce di Ok, il prezzo è giusto Raffaella Bragazzi (66), monsignor Paolo Gillet (96), l’ex attore bambino Sidney Kibrick (97), il poeta paraplegico Guido Nasi (43), il magistrato ed ex giudice sportivo Gianpaolo Tosel (85)



Titoli

Corriere della Sera: Petrolio, Trump sfida Putin

la Repubblica: Battaglia navale per il petrolio

La Stampa: La guerra sporca del petrolio

Il Sole 24 Ore: Mercosur verso il voto decisivo

Avvenire: Battaglia navale

Il Messaggero: Il potere d’acquisto delle famiglie / cresce di 20 miliardi in un anno

Il Giornale: Scoppia Dossieropoli

Leggo: Lacrime e rabbia: «Ora la verità»

Qn: Trump sequestra le petroliere / «e comprerà la Groenlandia»

Il Fatto: Trump sequestra pure / una petroliera russa

Libero: Tornano i picchiatori rossi

La Verità: Assassini e stupratori liberi / In galera ci va il carabiniere

Il Mattino: Usa-Russia, alta tensione

il Quotidiano del Sud: Usa-Cina, la guerra del petrolio

il manifesto: Self-service

Domani: Assalto Usa alla petroliera russa Trump il bulimico sfida Putin



