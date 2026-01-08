Sezioni
Cronaca
08/01/2026 17:08:00

Castelvetrano, nuova auto alla Polizia di Stato. E' l'Alfa Tonale Hybrid

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-01-2026/castelvetrano-nuova-auto-alla-polizia-di-stato-e-l-alfa-tonale-hybrid-450.jpg

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castelvetrano rafforza il proprio parco mezzi. Il Questore di Trapani ha infatti assegnato al presidio cittadino una nuova Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid, destinata alle attività di controllo del territorio.

 

L’arrivo del veicolo rappresenta un potenziamento concreto della capacità operativa del Commissariato, che potrà così contare su servizi di vigilanza più efficaci e dinamici, meglio rispondenti alle esigenze del territorio.

L’autovettura, di ultima generazione, è dotata di motorizzazione ibrida, cambio automatico e avanzati sistemi di sicurezza. Caratteristiche che la rendono particolarmente adatta ai servizi di prevenzione e di pronto intervento, garantendo al tempo stesso affidabilità ed efficienza.

L’assegnazione della nuova Alfa Romeo Tonale si inserisce in un più ampio progetto di rafforzamento del controllo del territorio. Un percorso che comprende anche il recente incremento del personale in servizio al Commissariato di P.S. di Castelvetrano e che conferma l’attenzione dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza verso il potenziamento degli uffici periferici, con l’obiettivo di assicurare una presenza sempre più capillare ed efficace della Polizia di Stato a tutela dei cittadini.



