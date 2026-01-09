9 Gennaio: due italiani liberi in Venezuela, si alza la tensione in Iran, guerra in Siria

09/01/2026 07:07:00

E' il 9 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Il Venezuela ha liberato due prigionieri italiani, Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Ma non ancora Alberto Trentini. Il governo venezuelano sta liberando 900 prigionieri politici di diverse nazionalità

• Trump ora vuole comprarsi i groenlandesi. Vuole offrire loro una cifra tra i 10 mila e i 100 mila dollari a testa per incentivare la separazione dalla Danimarca e una possibile annessione agli Stati Uniti

• Si alza la tensione in Iran. Gli ayatollah hanno spento internet. Intanto martedì Reza Pahlavi volerà a Mar-a-Lago per un evento

• Dopo il petrolio, gli Usa danno la caccia ai Bitcoin di Maduro. Si parla di una riserva segreta da 60 miliardi di dollari

• Trump ha chiesto un aumento monstre per la Difesa: 500 miliardi in più, da finanziare con i proventi dei dazi, per creare «l’esercito dei nostri sogni»



• Negli Usa, grazie ai dazi, il deficit commerciale si è ridotto a 29,4 miliardi di dollari, dai 48,1 miliardi del mese precedente

• Nella notte a Portland i federali hanno ucciso altre due persone. E ci sono state proteste per la morte di Renee Nicole Good a Minneapolis, New York, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, e in altre città

• Il figlio e il marito di Birgitte Bardot vogliono impugnare il testamento dell’attrice, che ha lasciato la maggior parte del suo patrimonio da 69 milioni di euro alla sua fondazione per gli animali

• Anche la procura di Roma indaga sull’incendio di Crans-Montana. Intanto i legali delle vittime dicono che l’inchiesta svizzera fa acqua da tutte le parti e che i Moretti potrebbero inquinare le prove

• Ieri a Genova si sono celebrati i funerali di Emanuele Galeppini, 16 anni, uno dei ragazzi morti nella strage di Crans-Montana

• Aurora Livoli «mi ha chiesto una sigaretta e io l’ho violentata e uccisa strangolandola. Non si stava zitta». Questa la confessione di Emilio Gabriel Valdez Velazco

• È di nuovo guerra in Siria, ad Aleppo ci sono pesanti combattimenti tra i curdi e le milizie governative

• La disoccupazione italiana è al 5,7 per cento. È il tasso più basso di sempre. Ma in un mese si sono persi anche 34 mila posti di lavoro

• Semestre filtro di Medicina, sono 30 mila bocciati e 22 mila gli idonei ad andare avanti con gli studi (ma solo grazie alla sanatoria del 23 dicembre, che ha ripescato i bocciati in una o due materie)

• L’intelligence tedesca non è poi così intelligente. Stando alla Bild, l’80 per cento delle informazioni che utilizza arrivano dall’estero (e anche gli 007 italiani sarebbero migliori di loro)

• In Francia l’alcol usato nella sanità costa allo Stato 102 miliardi di euro l’anno, quando vino e liquori ne fanno guadagnare 92

• Nuovi guai per l’ex principe Andrea. Questa volta è sospettato di riciclaggio. Nel 2007 avrebbe venduto una villa a un kazako ricevendo più soldi del dovuto

• Preoccupano le condizioni di salute della detenuta inglese Heba Muraisi. È in sciopero della fame da 68 giorni. Bobby Sands morì dopo 66

• Eredità Agnelli, in Cassazione è stato presentato il ricorso contro l’imputazione coatta per John Elkann

• La Cedu ha bocciato i ricorsi di Berlusconi e Fininvest sul Lodo Mondadori. Per i giudici la sentenza era equa

• A Belluno due ragazzine minorenni sono state arrestate perché volevano rapinare un bar. Erano in cerca di sigarette e liquori

• Ad uccidere il barista veneziano con un colpo alla tempia sarebbe stato un vigile del fuoco. «Un’esecuzione» avvenuta, forse, per una partita di droga

• A Ventimiglia una donna, inseguita dal marito che voleva colpirla con delle forbici, s’è buttata dal balcone di casa, al primo piano. È grave ma non in pericolo di vita

• Il Milan ha pareggiato 1 a 1 contro il Genoa e Cremonese-Cagliari è finita 2 a 2. L’Inter è virtualmente campione d’inverno

• A Hong Kong Musetti sta giocando i quarti contro Coleman Wong (il match è iniziato alle 6.30). Nel doppio, l’italiano vola con Sonego in finale, dopo il forfait della coppia Coleman-Diallo

• Nel nuovo spot dei profumi D&G si sente Madonna cantare La Bambola di Patty Pravo in italiano

• Polemiche in Francia per un libro che si augura la morte di ebrei, cristiani e omosessuali e che si può comprare con il Pass Cultura

• Il Rijksmuseum di Amsterdam ha rinnovato il suo sito e lanciato la collezione permanente online ispirandosi a Netflix

• Sono morti l’attrice statunitense Marcia Rodd (87 anni), il fratello minore dell’attore Patrick, Sean Swayze (63), la giornalista Chiara Valentini (85), la regista cinese Lai Yuqing (23)



Titoli

Corriere della Sera: Venezuela, l’attesa per Trentini

la Repubblica: Caracas, italiani liberi / speranza per Trentini

La Stampa: Macron attacca Trump / «Basta neocolonialismo»

Il Sole 24 Ore: Trump fa volare le armi in Borsa

Avvenire: Caracas apre le porte

Il Messaggero: Tutti voglio i Btp italiani

Il Giornale: La versione di Bellavia / «Era Report a chiedere informazioni»

Leggo: Uccisa dalla polizia, rabbia negli Usa

Qn: Sicurezza, un nuovo decreto / Espulsioni più facili e veloci

Il Fatto: Si vota il 22-23 marzo / Ma è pronto il ricorso

Libero: Maduro dentro, innocenti fuori / Libero anche il primo italiano

La Verità: Costretto a dare 6 anni di stipendio / ai parenti del criminale clandestino

Il Mattino: Disoccupazione mai così bassa

il Quotidiano del Sud: Macron attacca Trump

il manifesto: Licenza / di uccidere

Domani: La polizia di Trump ora uccide / Macron: «Usa coloniali e anti Ue»



