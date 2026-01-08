Sezioni
Cronaca
08/01/2026 20:15:00

Aggressione sul lungomare di Mazara, il 23enne Giovanni Giacalone sta meglio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-01-2026/aggressione-sul-lungomare-di-mazara-il-23enne-giovanni-giacalone-sta-meglio-450.jpg

Migliorano sensibilmente le condizioni di Giovanni Giacalone, il 23enne mazarese rimasto gravemente ferito lo scorso 28 dicembre durante un’aggressione avvenuta nei pressi di un locale del lungomare di Mazara del Vallo.

Il giovane si trovava con amici e con la fidanzata per un aperitivo quando, passando involontariamente tra un gruppo di persone e chiedendo scusa, sarebbe stato colpito all’improvviso da un pugno al volto. La caduta violenta gli ha fatto sbattere la testa a terra.

 

Il ricovero e le cure

 

Soccorso dal 118, Giacalone era stato trasportato in codice rosso all’Ospedale A. Ajello, dove i medici gli avevano riscontrato una frattura cranica scomposta e un’emorragia. Pur non essendo in pericolo di vita, il quadro clinico aveva reso necessario un monitoraggio costante, anche con il supporto dei sanitari dell’Ospedale Villa Sofia.

 

“Sta molto meglio”

 

A fare il punto sulle condizioni del ragazzo è la sorella, Rosi Giacalone, raggiunta da Prima Pagina Mazara:
«Mio fratello sta molto meglio. Ha ricominciato a mangiare e ha iniziato un po’ di riabilitazione. Hanno effettuato un’ulteriore Tac: l’emorragia si sta riassorbendo. Attendiamo ancora l’esito dell’encefalogramma. Voglio ringraziare quanti ci sono stati vicini in questi giorni».

Parole che restituiscono sollievo dopo giorni di grande apprensione per la famiglia.

 

Le indagini

 

Sull’episodio indagano i Carabinieri. Grazie anche alle immagini di videosorveglianza della zona, il presunto responsabile dell’aggressione sarebbe stato già identificato nelle prime ore successive ai fatti.

 

Un fine anno segnato dalla violenza

 

L’aggressione a Giacalone è uno degli ultimi episodi di violenza registrati in città alla fine del 2025. Poche ore prima, in via Val di Mazara, i carabinieri erano intervenuti per sedare una violenta lite tra ragazzi. Nei giorni precedenti, inoltre, ignoti avevano dato alle fiamme il lounge bar “Twins”, nel centralissimo Corso Umberto I.

 

Il tema sicurezza

 

Sul clima di tensione e sul tema della sicurezza urbana è intervenuto nei giorni scorsi il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, che ha annunciato un confronto con Prefetto e Questore.
«Abbiamo posto grande attenzione alla sicurezza urbana – ha dichiarato – e ricevuto rassicurazioni sull’intensificazione dei controlli in città».

Quinci ha inoltre preannunciato una prossima riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata proprio per affrontare l’escalation di episodi che stanno preoccupando cittadini e commercianti.



