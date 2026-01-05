Sanità trapanese, il piano da 52 milioni: ecco come cambieranno gli ospedali

05/01/2026 09:14:00

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha approvato il nuovo programma triennale delle opere pubbliche 2026/2028. Un pacchetto di investimenti massiccio, che supera i 52 milioni di euro complessivi, per ammodernare reparti e strutture. Il fulcro del piano è il nuovo servizio di Radioterapia al Sant'Antonio Abate, un’opera da oltre 40 milioni di euro attesa da anni dal territorio.

Risorse e finanziamenti: i numeri del piano

Il programma triennale, firmato dal referente Francesco Costa, mette in campo una disponibilità finanziaria totale di 52.660.298,22 euro. La strategia economica si basa su un mix di fondi a destinazione vincolata per legge (42 milioni) e stanziamenti diretti dal bilancio aziendale dell'Asp (oltre 10 milioni).

Questa pianificazione punta a colmare i ritardi infrastrutturali, garantendo al contempo una manutenzione costante del patrimonio sanitario per evitare il degrado degli immobili.

Radioterapia e ampliamento del Sant'Antonio Abate

L'intervento più rilevante riguarda l'ospedale di Trapani, con la realizzazione del servizio di Radioterapia e il contestuale ampliamento del presidio Sant'Antonio Abate. Si tratta di un investimento da 40.174.184 euro, finanziato attraverso il programma poliennale ex art. 20 (Legge 67/88) e fondi del bilancio Asp.

L'opera è considerata ad alta priorità per ridurre i viaggi della speranza dei pazienti oncologici trapanesi verso altre province.

Ospedale di Trapani: i lavori nei reparti

Gran parte degli interventi riguarda il nosocomio del capoluogo, con una serie di manutenzioni straordinarie e adeguamenti normativi:

Laboratorio Analisi: Manutenzione straordinaria per 1,5 milioni di euro.

Pronto Soccorso: Completamento dell'adeguamento con uno stanziamento di 900.000 euro .

Completamento dell'adeguamento con uno stanziamento di . Medicina Generale e Pneumologia: Lavori di riorganizzazione e manutenzione per complessivi 650.000 euro .

Lavori di riorganizzazione e manutenzione per complessivi . Pediatria e Chirurgia Pediatrica: Adeguamento a norma dei reparti di degenza per 400.000 euro .

Adeguamento a norma dei reparti di degenza per . Sicurezza antincendio: Adeguamento alle norme di prevenzione per 480.000 euro.

Castelvetrano: recupero di un immobile confiscato

Il piano dell'Asp guarda anche al territorio e alla legalità. A Castelvetrano, in via Fra Serafino Mannone, un immobile confiscato alla criminalità organizzata sarà ristrutturato per diventare la nuova sede del servizio di Neuropsichiatria Infantile. L'intervento ha un valore di 535.000 euro.

Cittadella della Salute ed efficienza energetica

Alla Cittadella della Salute di Erice è previsto il completamento del primo piano da destinare a Centro per la cura delle dipendenze patologiche, con un investimento di 900.000 euro.

Grande attenzione è rivolta anche al risparmio energetico:

Sede centrale Asp: Lavori di efficientamento per 900.000 euro. Dipartimento di Prevenzione: Interventi per 200.000 euro.

Manutenzioni veloci e accordi quadro

Per evitare lungaggini burocratiche nei piccoli guasti quotidiani, l'Asp ha previsto un Accordo Quadro quadriennale da 4 milioni di euro. Questa somma servirà per lavori di manutenzione edile e impiantistica in tutti gli immobili dell'azienda, permettendo anche interventi in "pronto intervento".

