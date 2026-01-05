Club Italia espugna il PalaSanCarlo ed Il Marsala Volley rimanda il sogno Pool Promozione

05/01/2026 08:30:00

Si apre con un retrogusto amaro il 2026 per la Sigel Seap Marsala Volley. Nel primo dei tre "dentro o fuori" di fine regular season, le azzurre di Coach Lino Giangrossi cedono il passo ad un Club Italia cinico e arrembante, capace di ribaltare il risultato dell'andata ed imporsi per 1-3 tra le mura del PalaSanCarlo. Una sconfitta che brucia, non solo per il punteggio, ma per l'occasione d'oro sfumata di sorpassare le "cugine" di Messina e artigliare un posto nella prestigiosa Pool Promozione.

L'avvio di gara aveva lasciato presagire un pomeriggio ben diverso. Spinta dal calore del proprio pubblico, Marsala era riuscita a imporre il proprio ritmo nel primo set (25/17), mettendo in mostra una pallavolo fluida ed aggressiva. Ma è stata una fiammata destinata a spegnersi sotto i colpi della formazione federale. Dalla seconda frazione in poi, la squadra di Coach Cichello ha alzato un muro invalicabile, trasformando la fase di difesa in un’arma letale. Guidate da una monumentale Maria Solovei (opposto classe 2009, autentica spina nel fianco della difesa lilibetana) e dalla solidità al centro della coppia Quero Bovolenta, le federali hanno preso in mano le redini del gioco. Marsala ha provato a resistere, trascinata dai 14 punti di Amelìe Vighetto, ma la precisione e la freschezza atletica delle ospiti hanno scavato un solco incolmabile nei parziali successivi: 17/25, 16/25 e 19/25.

Il verdetto del campo è severo, il "fortino" lilibetano viene espugnato e la classifica resta invariata. Il distacco di due punti dalla zona Pool Promozione, attualmente occupata da Messina, rimane un ostacolo ancora presente. A due sole partite dal termine della stagione regolare, Marsala si ritrova ancora in zona Pool Salvezza, consapevole di aver sprecato un match point fondamentale per il proprio futuro. C'è tanta amarezza nell’ambiente azzurro per un match che è rimasto in equilibrio sul piano del gioco, ma che ha visto le giovani del Club Italia più lucide nei momenti chiave. Per la Sigel Seap non è però il momento della resa, restano 120 minuti di gioco per tentare l'assalto finale e riscattare una domenica opaca.

Tabellino: Sigel Seap Marsala Volley / Club Italia 1/3 (25/17, 17/25, 16/25, 19/25)

Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 6, Tajè 8, Kosonen 9, Torok 9, Ferraro 2, Vighetto 14, Cicola (L) 1, Varaldo 4, Pozzoni 2, Grippo, Giulì (L2) ne, Cecchini ne. Allenatore: Lino Giangrossi.

Club Italia: Caruso 4, Solovei 16, Susio 7, Quero 11, Bovolenta 12, Magnabosco, Regoni (L), Tosini 10, Ckovic ne, Peroni ne, Moss ne, Zanella ne. Allenatore: Juan Cichello.

Note - Battuta (punti/err): Marsala 6/6, Club Italia 4/5 - Muri: Marsala 4, Club Italia 7 – Ricezione: Marsala 57%, Club Italia 39% - Attacco: Marsala 53%, Club Italia 58%.



