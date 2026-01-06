Sezioni
Economia

Aeroporto di Trapani
06/01/2026 10:46:00

Ryanair torna con i suoi aerei a Trapani-Birgi: riaperta la base dopo otto anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-01-2026/1767692917-0-ryanair-torna-con-i-suoi-aerei-a-trapani-birgi-riaperta-la-base-dopo-otto-anni.jpg

Dopo otto anni di assenza, Ryanair riapre ufficialmente la propria base all’aeroporto Vincenzo Florio. Da oggi, 6 gennaio, un aeromobile della compagnia irlandese è basato nello scalo trapanese; a partire dalla fine di marzo, e per tutta la stagione estiva, gli aerei basati diventeranno due.

La base Ryanair a Trapani era stata chiusa nel 2017. La riapertura segna un passaggio importante per lo scalo e per la mobilità della Sicilia occidentale, con un aumento significativo di rotte e frequenze.

 

Le rotte: 13 collegamenti da gennaio, 23 in estate

 

Con l’avvio della base, Ryanair opera da Trapani 13 rotte, di cui 6 nuove: Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Baden-Baden, Pescara, Bratislava e Katowice. Contestualmente aumentano anche le frequenze su tre collegamenti nazionali già esistenti.

Con l’arrivo del secondo aeromobile, previsto a fine marzo, le rotte saliranno a 23, includendo altre 5 nuove destinazioni: Stoccolma Arlanda, Bournemouth, Saarbrücken, Verona e Bari.

 

Le stime sui passeggeri

 

Secondo le previsioni di Airgest, la società di gestione dell’aeroporto, il ritorno della base Ryanair dovrebbe tradursi in un incremento del traffico passeggeri del 33% rispetto al 2024 e in una crescita del 22% nella stagione estiva 2025.

Un risultato che, come sottolineato dal presidente di Airgest Salvatore Ombra, è stato reso possibile anche dal supporto della Regione Siciliana, che ha deciso di eliminare, a partire da gennaio 2026, la tassa municipale a carico delle compagnie aeree, rendendo lo scalo più competitivo.

 

 

Aeroporto, avviato il restyling delle strutture

 

Parallelamente al ritorno della base Ryanair, all’aeroporto di Trapani-Birgi sono in corso interventi di riqualificazione. Nelle ultime settimane sono stati completati alcuni lavori di restyling che hanno interessato le aree esterne, con nuove piantumazioni e una sistemazione del verde, e l’area bar e ristoro al piano terra, rinnovata con spazi più moderni e luminosi.

Il piano di interventi, fa sapere la gestione, non si ferma qui: i lavori proseguiranno nei prossimi mesi anche al primo piano e in altre aree dell’aeroporto, con l’obiettivo di migliorare servizi e accoglienza per i passeggeri.

La riapertura della base Ryanair e il rinnovamento delle infrastrutture segnano così una nuova fase per lo scalo “Vincenzo Florio”, chiamato ora a consolidare la crescita e a misurarsi con le sfide di un traffico in forte espansione.

 









