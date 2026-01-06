Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
06/01/2026 18:30:00

Shark, da favola a farsa: in Bulgaria la partita dura solo 7 minuti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-01-2026/shark-da-favola-a-farsa-in-bulgaria-la-partita-dura-solo-7-minuti-450.jpg

La partita "incubo". E' quella della Trapani Shark contro gli israeliani dell'Hapoel Holon nella gara-1 del play-in di Champions Laegue. Una "partita - non partita", con i trapanesi che presentatisi in cinque, sono rimasti con un solo uomo in campo a 3'03" dal termine del primo quarto, costringendo gli arbitri a chiudere la partita sul punteggio di 38-5.

Uno spettacolo assolutamente indecoroso, con i trapanesi che si sono presentati a questa partita, sul neutro di Somokov, in Bulgaria, con appena cinque giocatori per via delle cessioni e delle continue voci di mercato che riguardano gran parte degli altri rimasti ancora in rosa.

Rossato, Cappelletti, Pugliatti e i giovani Patti e Martinelli avevano un compito ingrato: non quello di tenere testa all'Hapoel, ma quello di essere protagonisti di quella che è una delle peggiori pagine di sport non soltanto nazionale, ma anche internazionale.

Mano a mano, i giocatori di Trapani hanno lasciato il campo. Il primo a sedersi in panchina è stato Rossato, poi lo ha fatto Pugliatti e, infine, Cappelletti, con la Shark che aveva in campo soltanto gli under Patti e Martinelli.

Poi, con il quinto fallo commesso da Luigi Patti, la partita è terminata. Il tabellone indicava 3'03" al termine del primo periodo, con il punteggio di 38-5 e, così, tutti sono ritornati negli spogliatoi.

Consumata questa figura che resterà nella storia, Trapani attende domani l'esito del Tribunale Federale sulla regolarità dell'iscrizione al campionato e, poi, seguendo il calendario, giovedì è in programma gara-2 del play-in sempre contro l'Hapoel Holon, al Palasport di casa.

Resta da capire in che modo e, soprattutto, come, perché la sentenza del Tribunale Federale di domani, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe portare anche alla radiazione della società, scrivendo la parola fine alla vicenda Shark. 



Basket | 2026-01-06 08:25:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-01-2026/trapani-shark-oggi-la-partita-farsa-in-champions-league-250.jpg

Trapani Shark, oggi la partita farsa in Champions League

La sensazione è che si stia andando oltre il limite della decenza sportiva. Oggi la Trapani Shark dovrebbe scendere in campo in Bulgaria per il play-in di Basketball Champions League contro gli israeliani dell’Hapoel Holon, ma...







Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...