Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
07/01/2026 21:44:00

Il Trapani prosegue la linea verde: presi due attaccanti di 19 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-01-2026/il-trapani-prosegue-la-linea-verde-presi-due-attaccanti-di-19-anni-450.jpg

Due giovani promettenti che arrivano a Trapani con grande voglia di fare. Sono gli ultimi arrivi in casa Trapani che ha ufficializzato gli ingaggi, in prestito, di Salvatore Di Mitri e di Angelo Vapore, entrambi diciannovenni.

La società, quindi, prosegue nella sua linea verde, annunciata dal direttore sportivo Luigi Volume.

Salvatore Di Mitri è un attaccante che è cresicuto nel Palermo ed è uno dei prospetti più interessanti del club rosanero. Quest'anno in 12 presenze nel campionato Primavera 2 ha messo a segno 6 reti e nella passata stagione, sempre in Primavera 2 con la maglia del Palermo, ha totalizzato 15 gol in 27 partite, facendo come media meglio di quella di tutto rispetto di questa stagione.

Meno prolifico, invece, è stato Angelo Vapore, attaccante proveniente dal Verona. Per lui quest'anno solo briciole nel campionato Primavera 1 con gli scaligeri: appena 2 presenze con 5 minuti giocati e nessun gol messo a segno.

Anche lo scorso anno ha giocato poco con il Verona, con 10 presenze totali, ma soltanto 35 minuti giocati, mentre l'unico gol lo ha messo a segno con l'Under 18 del Verona, il 21 ottobre '24 nella vittoria per 2-0 contro l'Empoli.

«Ringrazio la società per la grande opportunità. Arrivo a Trapani con grande entusiasmo e prometto di dare il massimo» sono state le parole di Salvatore Di Mitri, mentre Angelo Vapore ritiene «questa un’opportunità e una grande occasione di crescita per cui quando ho ricevuto la proposta non ci ho pensato due volte e ho subito accettato. Lavorerò sodo per dare il mio contributo alla squadra».









Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...