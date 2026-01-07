Il Trapani prosegue la linea verde: presi due attaccanti di 19 anni

07/01/2026 21:44:00

Due giovani promettenti che arrivano a Trapani con grande voglia di fare. Sono gli ultimi arrivi in casa Trapani che ha ufficializzato gli ingaggi, in prestito, di Salvatore Di Mitri e di Angelo Vapore, entrambi diciannovenni.

La società, quindi, prosegue nella sua linea verde, annunciata dal direttore sportivo Luigi Volume.

Salvatore Di Mitri è un attaccante che è cresicuto nel Palermo ed è uno dei prospetti più interessanti del club rosanero. Quest'anno in 12 presenze nel campionato Primavera 2 ha messo a segno 6 reti e nella passata stagione, sempre in Primavera 2 con la maglia del Palermo, ha totalizzato 15 gol in 27 partite, facendo come media meglio di quella di tutto rispetto di questa stagione.

Meno prolifico, invece, è stato Angelo Vapore, attaccante proveniente dal Verona. Per lui quest'anno solo briciole nel campionato Primavera 1 con gli scaligeri: appena 2 presenze con 5 minuti giocati e nessun gol messo a segno.

Anche lo scorso anno ha giocato poco con il Verona, con 10 presenze totali, ma soltanto 35 minuti giocati, mentre l'unico gol lo ha messo a segno con l'Under 18 del Verona, il 21 ottobre '24 nella vittoria per 2-0 contro l'Empoli.

«Ringrazio la società per la grande opportunità. Arrivo a Trapani con grande entusiasmo e prometto di dare il massimo» sono state le parole di Salvatore Di Mitri, mentre Angelo Vapore ritiene «questa un’opportunità e una grande occasione di crescita per cui quando ho ricevuto la proposta non ci ho pensato due volte e ho subito accettato. Lavorerò sodo per dare il mio contributo alla squadra».



