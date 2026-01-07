Piersanti Mattarella commemorato nella sua Castellammare

07/01/2026 11:11:00

«Ricordare Piersanti Mattarella significa trasmettere l'esempio di un uomo politico che ha lavorato esclusivamente per il bene comune, con una visione della società libera da interessi di parte. Il suo impegno, testimoniato da azioni concrete nel governo, ha portato un rinnovamento che la Sicilia non aveva mai conosciuto prima. I suoi valori morali, umani e cristiani riflettono una forte identità politica, religiosa e familiare, con una visione sempre inclusiva e mai settaria».

Lo ha detto il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, nel corso della commemorazione, svoltasi al cimitero comunale, 46 anni dopo l’assassinio di Piersanti Mattarella nato a Castellammare del Golfo nel 1935 ed ucciso a Palermo il 6 gennaio del 1980, quando era presidente della Regione siciliana.

Presente il presidente del consiglio comunale Giuseppe Ancona ed altre autorità: la viceprefetto aggiunto Silvia Caponetto, la delegata del presidente del Libero consorzio comunale di Trapani, la consigliera Laura Barone, gli esponenti provinciali e locali dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza, del commissariato di polizia di Stato, della capitaneria di porto, del corpo forestale.

Presenti rappresentanti delle associazioni di volontariato -come il corpo militare della Croce rossa- e, per la protezione civile, la Fly team Castellammare del Golfo.

Il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto ha guidato il corteo di autorità che, dall’ingresso del cimitero, ha raggiunto la chiesetta cimiteriale dove è stata deposta una corona d’alloro sulla tomba di Piersanti Mattarella.

Dopo gli squilli di tromba ed il silenzio a cura della banda musicale “Città di Castellammare”, la preghiera e la benedizione di don Giuseppe Grignano, all’interno della chiesetta cimiteriale dove, di fronte la tomba di Piersanti Mattarella, si trova quella di Bernardo, padre di Piersanti e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nel cimitero di Castellammare del Golfo, nella cappella di famiglia, lo scorso anno è stata sepolta anche la figlia di Piersanti, Maria Mattarella, segretaria generale della Regione siciliana, morta a 62 anni a causa di una malattia.

Nella stessa cappella si trovano anche le spoglie di Marisa Chiazzese, moglie del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fratello di Piersanti.

«46 anni dopo l’assassinio le indagini sembrano finalmente procedere verso una giustizia attesa da troppo tempo. Tante le verità ancora da svelare ma noi oggi vogliamo ricordare la figura di Piersanti, esempio di impegno civile e rigore istituzionale in favore della legalità -ha sottolineato il sindaco Giuseppe Fausto-, intesa quale servizio alla collettività, da seguire come testamento per onorare la memoria di Piersanti e di tutte le vittime di mafia».

«In memoria di Piersanti Mattarella, perché la sua lotta per una Sicilia giusta e libera continui a vivere in ogni azione e scelta di chi crede che la sua eredità -ha concluso il sindaco Giuseppe Fausto, ringraziando le autorità presenti- debba guidarci verso un futuro senza compromessi».



