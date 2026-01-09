Mazara. Gara d'appalto per il Servizio Centro Educativi Polivalenti 

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Sono 6 gli operatori economici che hanno risposto alla manifestazione d'interesse del Distretto socio sanitario n. 53 emanata lo scorso novembre per la realizzazione del Servizio "Centri Educativi Polivalenti (C.E.P.)". I 6 operatori sono pertanto invitati alla gara d'appalto i cui atti sono stati pubblicati ieri nel portale istituzionale e nella piattaforma TUTTOGARE con scadenza della presentazione domande fissata per il prossimo 25 gennaio.
I Centri Educativi Polivalenti distrettuali sono strutture di prevenzione e sostegno dedicate ai minori in età scolare con problemi di socializzazione, disagio sociale o esposti al rischio di emarginazione, attraverso la realizzazione di un programma di attività e di servizi socio-educativi, didattici e ricreativi.
In particolare sono due: uno nel comune capofila di Mazara del Vallo con un numero di utenti minori compreso tra 40 e 46 e personale previsto di un coordinatore, 8 educatori professionali, un autista e un assistente autobus. L'altro è ubicato nel comune di Salemi con bacino di utenza da 24 a 30 minori e personale impiegato di un coordinatore, 4 educatori professionali, un autista ed un assistente autobus.
La durata del servizio oggetto dell'appalto è di 55 settimane e comunque il servizio terminerà una volta completato il monte ore di ciascun operatore.
Il costo complessivo stimato del servizio ammonta a circa 446mila euro oltre Iva inclusi costi di personale non soggetti a ribasso per circa 376mila euro ed è previsto dalla programmazione del Piano di Azione Locale 2022 con fondi assegnati al Distretto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze.
L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando l'offerta economica di ribasso e la proposta tecnica.
Per maggiori dettagli, consultare il portale TUTTOGARE
Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo. Eventuali osservazioni e contributi potranno essere presentati entro il 15 gennaio
Fino al prossimo 15 gennaio è possibile presentare al Comune eventuali suggerimenti e contributi per il perfezionamento della proposta redatta dallo stesso Comune di Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (Pudm), che regolamenta le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino.
La proposta di PUDM è consultabile nel link contenuto nell'Avviso pubblico allegato o presso l'Ufficio Pianificazione ubicato al Palazzo Cavalieri di Malta di via Carmine dalle ore 9 alle ore 13, dal lunedì al venerdì.
Contributi e suggerimenti potranno essere inviati per posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo dell'Ufficio Pianificazione o via mail pec all'indirizzo: pianificazione@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it
Solo dopo l'acquisizione di "contributi di portatori di legittimi interessi" la proposta di Pudm sarà inoltrata al Consiglio comunale per la definitiva approvazione.
Avviso manifestazione d'interesse per il Servizio di Mediazione culturale scolastica. Riaperti i termini. Nuova scadenza domande: 17 gennaio 2026
Il Distretto socio sanitario n. 53 "Mazara del Vallo, Salemi, Vita e Gibellina" rende noto che sono stati riaperti i termini per partecipare all'avviso pubblico di manifestazione di interesse relativo al "Servizio di Mediazione culturale scolastica per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° grado presenti nei Comuni del Distretto".
Il Servizio è finanziato con risorse del Fondo Povertà Anno 2020. Il nuovo termine di presentazione delle istanze è fissato alle ore 12 del 17 gennaio 2026 sulla piattaforma TUTTOGARE.
All'avviso pubblicato lo scorso 10 dicembre hanno risposto soltanto 2 operatori economici, mentre l’avviso è finalizzato all’individuazione di almeno 5 operatori economici da invitare successivamente alle procedure di gara.
Da qui il nuovo avviso con riapertura termini e scadenza della presentazione delle istanze fissata alle ore 12 del 17 gennaio 2026.
