Istituzioni

» Dai Comuni
09/01/2026 13:14:00

Mazara. Gara d'appalto per il Servizio Centro Educativi Polivalenti 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-01-2026/mazara-gara-d-appalto-per-il-servizio-centro-educativi-polivalenti-450.jpg

Sono 6 gli operatori economici che hanno risposto alla manifestazione d'interesse del Distretto socio sanitario n. 53 emanata lo scorso novembre per la realizzazione del Servizio "Centri Educativi Polivalenti (C.E.P.)". I 6 operatori sono pertanto invitati alla gara d'appalto i cui atti sono stati pubblicati ieri nel portale istituzionale e nella piattaforma TUTTOGARE con scadenza della presentazione domande fissata per  il prossimo 25 gennaio. 

 

I Centri Educativi Polivalenti distrettuali sono strutture di prevenzione e sostegno dedicate ai minori in età scolare con problemi di socializzazione, disagio sociale o esposti al rischio di emarginazione, attraverso la realizzazione di un programma di attività e di servizi socio-educativi, didattici e ricreativi.

In particolare sono due: uno nel comune capofila di Mazara del Vallo con un numero di utenti minori compreso tra 40 e 46 e personale previsto di un coordinatore, 8 educatori professionali, un autista e un assistente autobus. L'altro è ubicato nel comune di Salemi con bacino di utenza da 24 a 30 minori e personale impiegato di un coordinatore, 4 educatori professionali, un autista ed un assistente autobus. 

 

La durata del servizio oggetto dell'appalto è di 55 settimane e comunque il servizio terminerà una volta completato il monte ore di ciascun operatore. 

 

Il costo complessivo stimato del servizio ammonta a circa 446mila euro oltre Iva inclusi costi di personale non soggetti a ribasso per circa 376mila euro ed è previsto dalla programmazione del Piano di Azione Locale 2022 con fondi assegnati al Distretto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze.

 

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando l'offerta economica di ribasso e la proposta tecnica.

 

Per maggiori dettagli, consultare il portale TUTTOGARE 

 

 

***

 

Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo. Eventuali osservazioni e contributi potranno essere presentati entro il 15 gennaio


 

Fino al prossimo 15 gennaio è possibile presentare al Comune eventuali suggerimenti e contributi per il perfezionamento della proposta redatta dallo stesso Comune di Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (Pudm), che regolamenta le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino. 

 

La proposta di PUDM è consultabile nel link contenuto nell'Avviso pubblico allegato o presso l'Ufficio Pianificazione ubicato al Palazzo Cavalieri di Malta di via Carmine dalle ore 9 alle ore 13, dal lunedì al venerdì.

 

Contributi e suggerimenti potranno essere inviati per posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo dell'Ufficio Pianificazione o via mail pec all'indirizzo: pianificazione@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

 

Solo dopo l'acquisizione di "contributi di portatori di legittimi interessi" la proposta di Pudm sarà inoltrata al Consiglio comunale per la definitiva approvazione.

 

***
 

Avviso manifestazione d'interesse per il Servizio di Mediazione culturale scolastica. Riaperti i termini. Nuova scadenza domande: 17 gennaio 2026

 

Il Distretto socio sanitario n. 53 "Mazara del Vallo, Salemi, Vita e Gibellina" rende noto che sono stati riaperti i termini per partecipare all'avviso pubblico di manifestazione di interesse relativo al "Servizio di Mediazione culturale scolastica per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° grado presenti nei Comuni del Distretto".

Il Servizio è finanziato con risorse del Fondo Povertà Anno 2020. Il nuovo termine di presentazione delle istanze è fissato alle ore 12 del 17 gennaio 2026 sulla piattaforma TUTTOGARE.

All'avviso pubblicato lo scorso 10 dicembre hanno risposto soltanto 2 operatori economici, mentre l’avviso è finalizzato all’individuazione di almeno 5 operatori economici da invitare successivamente alle procedure di gara.

Da qui il nuovo avviso con riapertura termini e scadenza della presentazione delle istanze fissata alle ore 12 del 17 gennaio 2026.
 

 









