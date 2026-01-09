Eventi natalizi e turismo culturale: Alcamo chiude il 2025 con numeri positivi

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Un mese di eventi natalizi da tutto esaurito e, a chiudere il 2025, la conferma di un festival culturale che continua a portare Alcamo sotto i riflettori regionali e nazionali. È il bilancio tracciato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Surdi, che rivendica il successo del palinsesto di Natale e la piena riuscita dell’edizione 2025 de Le Vie dei Tesori.
Un Natale diffuso, tra centro storico e quartieri
Si è appena concluso il calendario di iniziative natalizie promosso dal Comune di Alcamo, un mese fitto di appuntamenti che ha coinvolto famiglie, bambini e visitatori provenienti anche dai comuni vicini. Eventi musicali e teatrali, mercatini, animazione per i più piccoli con la Casa di Babbo Natale e il Trenino, spettacoli di artisti di strada, concerti corali e gospel, il presepe vivente, mostre e il Capodanno in piazza hanno animato la città insieme alla ruota panoramica e alle luminarie.
«Tanti, veramente tanti, gli appuntamenti che abbiamo organizzato grazie alla collaborazione con la Pro Loco Città di Alcamo e l’associazione STS – dichiarano il sindaco Surdi e l’assessore agli eventi Gaspare Benenati – coinvolgendo tutto il tessuto associativo locale e realizzando un programma gioioso e variegato, secondo il tradizionale spirito natalizio».
Un calendario che, sottolinea l’amministrazione, ha registrato «un grande successo di pubblico per tutte le manifestazioni e le iniziative sia negli spazi chiusi che all’aperto». Da qui il ringraziamento alle associazioni e agli uffici comunali: «La buona riuscita è il risultato di un lavoro sinergico e di squadra».
Le Vie dei Tesori, Alcamo si conferma meta culturale
A rafforzare il bilancio positivo dell’anno c’è anche il successo dell’ultima edizione de Le Vie dei Tesori, che ha visto Alcamo protagonista per il quarto anno consecutivo. Confermati i siti più apprezzati delle edizioni precedenti, dal Castello dei Conti di Modica alla Tonnara Foderà, dalla cupola della Chiesa Madre ai ruderi dell’Annunziata.
Un festival che, a diciannove anni dalla nascita, continua a crescere come progetto di comunità, capace di mettere in rete istituzioni, scuole, università, associazioni e cittadini. «Per la nostra città è motivo di orgoglio aver partecipato per il quarto anno consecutivo al festival Le Vie dei Tesori – afferma Surdi – siamo soddisfatti dei risultati ottenuti che confermano come Alcamo e dintorni abbiano saputo accogliere con entusiasmo e garbo turisti e cittadini curiosi di riscoprire la propria città».
Tra i punti di forza del festival anche il coinvolgimento delle nuove generazioni, con centinaia di studenti impegnati come “esperti del patrimonio”, e la conferma dei principali sponsor e patrocini istituzionali, che inseriscono l’iniziativa tra gli eventi di maggiore richiamo turistico della Regione Siciliana.
Un doppio risultato, dunque, per Alcamo: una città viva durante le festività e sempre più riconosciuta come polo culturale nel panorama siciliano.
