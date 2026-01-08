Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
08/01/2026 15:05:00

Marsala. Suolo pubblico, passi carrabili, pubblicità. Entro gennaio il pagamento

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-01-2026/1767866855-0-marsala-suolo-pubblico-passi-carrabili-pubblicita-entro-gennaio-il-pagamento.jpg

Il settore Finanze e Tributi del Comune di Marsala ricorda agli utenti interessati che il prossimo 31 gennaio scade il termine per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) relativo a esposizione pubblicitaria (EX ICP), occupazione suolo pubblico a carattere permanente e per i mercati (ex TOSAP e passi carrabili).

Le tariffe non hanno subito alcuna variazione e, pertanto, gli importi sono identici allo scorso anno. Il versamento va effettuato tramite la piattaforma pagoPA: https://marsala.comune-online.it/web/home/effettua-un-pagamento-spontaneo
Ulteriori informazioni ai seguenti recapiti telefonici:

- 0923993281 (CUP occupazione suolo pubblico)

- 0923993285 (CUP esposizione pubblicitaria)









Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...