Scuola
07/01/2026 15:00:00

Trapani, alla Bassi Catalano nasce la Sezione Cambridge English 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-01-2026/1767794062-0-.jpg

Scuola e internazionalizzazione si incontrano a Trapani. In vista delle iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di I grado, l’Istituto Comprensivo Bassi Catalano annuncia l’attivazione della Sezione Cambridge English, un ampliamento dell’offerta formativa che punta a rafforzare in modo strutturato le competenze linguistiche degli studenti.

Il nuovo percorso nasce grazie al potenziamento previsto da Cambridge University Press e Cambridge Assessment English, dipartimenti dell’Università di Cambridge riconosciuti a livello internazionale per l’eccellenza nella valutazione linguistica e nella produzione di materiali didattici per l’insegnamento dell’inglese.

Attraverso l’articolazione Cambridge English, la scuola offrirà agli alunni un framework di apprendimento graduale e continuativo lungo tutto il ciclo di studi. Oltre alle discipline ordinamentali, gli studenti avranno accesso a sessioni gratuite di potenziamento con insegnante madrelingua, rafforzando le competenze linguistico-comunicative fin dalla scuola media.

Il percorso Cambridge, unico nel suo genere per il primo ciclo d’istruzione, sarà attivato alla Bassi Catalano in partnership con la scuola Virgilio di Trapani e sarà certificato annualmente attraverso le Cambridge English Qualifications, titoli riconosciuti da oltre 25.000 organizzazioni tra università, aziende ed enti governativi in tutto il mondo.

«Siamo orgogliosi di essere stati ufficialmente accreditati come scuola Cambridge: il nostro Istituto si è sempre distinto per la qualità dell’offerta formativa ed è da anni impegnato nella valorizzazione delle competenze comunicative in lingua straniera, oggi indispensabili per la crescita personale e culturale degli studenti», ha dichiarato la dirigente Ornella Cottone. «Siamo particolarmente grati ai nostri partner per la possibilità di creare una sezione dedicata e di organizzare sessioni annuali d’esame interne, grazie al supporto del Centro Esami ih Language Centre», ha aggiunto.

Il potenziamento Cambridge potrà essere scelto al momento dell’iscrizione alla classe I della scuola secondaria di I grado, tramite la piattaforma Unica, a partire dal 13 gennaio 2026. Gli studenti interessati saranno successivamente convocati per un test iniziale di posizionamento linguistico, necessario a definire i livelli di partenza per l’accesso alla sezione.

 









