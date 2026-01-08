Elezioni a Marsala, il Comitato Borgo Misilla: “Basta comizi, vogliamo risposte"

08/01/2026 09:00:00

Il Comitato Borgo Misilla prende posizione in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera e annuncia un ruolo attivo nel confronto politico cittadino. Con un comunicato diffuso all’inizio del nuovo anno, il direttivo chiarisce che il Borgo non intende restare spettatore della campagna elettorale che si preannuncia lunga e combattuta.

“La politica, volenti o nolenti, incide sulla vita delle comunità”, scrive il Comitato, rivendicando il valore delle realtà territoriali come portatrici di consenso ma anche di visione.

Da qui la decisione, assunta all’unanimità, di aprire un ciclo di incontri con i candidati sindaco.

Gli incontri, spiegano dal Borgo Misilla, non saranno comizi elettorali, ma momenti di confronto diretto e concreto. I candidati verranno invitati singolarmente, almeno in questa prima fase, a recarsi nel Borgo per illustrare le loro proposte con un focus specifico non solo su Borgo Misilla ma anche sulle oltre cento contrade che compongono il territorio marsalese.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: ascolto, risposte puntuali e condivisione di una visione di sviluppo fondata sul reale decentramento e sul superamento della storica marginalità delle periferie. “Marsala è una città-territorio – sottolinea il Comitato – e le contrade rappresentano un enorme bacino elettorale. Un patrimonio che non va disperso, ma orientato verso chi dimostrerà con atti concreti di voler sostenere il nostro progetto”.

Nessuna preclusione ideologica, dunque, ma una richiesta netta di impegni verificabili. Ora la palla passa ai candidati: il Comitato Borgo Misilla attende segnali di disponibilità da parte di chi avrà il coraggio e la volontà di sedersi a discutere, lontano dagli slogan, delle priorità reali del territorio.



