Meteo, freddo, neve e vento sulla Sicilia. Trapani sferzata dal Maestrale

08/01/2026 09:57:00

L’inverno entra nel vivo anche in Sicilia. La giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, è segnata dall’arrivo di fredde correnti di Maestrale che stanno interessando gran parte dell’Isola, portando un sensibile calo delle temperature, vento forte e condizioni di instabilità soprattutto sul versante tirrenico.

Piogge e allerta sul versante nord

Le nubi più compatte e le precipitazioni si concentrano lungo la fascia tirrenica. Piogge diffuse, a tratti anche intense, sono previste tra Messinese e area dello Stretto, dove la Protezione civile ha diramato allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico.

Situazione più stabile sul versante ionico, con ampie schiarite tra Catanese e Siracusano. In gran parte asciutte anche le zone meridionali e interne dell’Isola, dall’Agrigentino al Nisseno fino al Ragusano.

Neve sui rilievi e temperature in calo

Con l’aria fredda in ingresso tornano anche le nevicate. I fiocchi sono attesi sui Nebrodi, sulle Madonie e sui Peloritani al di sopra degli 800-900 metri, con quota neve in graduale risalita nel corso della giornata. Le temperature sono in diminuzione ovunque: le massime oscillano tra i 7 e i 15 gradi, mentre nelle aree interne si registrano minime prossime allo zero.

Mari agitati e vento forte

Il vento è uno degli elementi dominanti di questa fase. Raffiche forti dai quadranti nord-occidentali rendono agitati il Tirreno e il Canale di Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Molto mosso anche lo Ionio al largo.

Il meteo in provincia di Trapani

In provincia di Trapani la giornata è caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con fenomeni generalmente deboli o assenti. Le temperature si mantengono su valori invernali ma non rigidi: minime intorno agli 11 gradi e massime fino a 15 gradi.

Il vero protagonista è il vento: forti raffiche di Maestrale e Nord-Ovest, con intensità che possono superare i 40-45 km/h, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Mare agitato lungo la costa, con allerta vento segnalata.

Uno sguardo ai prossimi giorni

Questa non sarà una parentesi isolata. Secondo le previsioni, il primo impulso freddo tra il 7 e l’8 gennaio sarà seguito da una seconda irruzione artica nel weekend tra il 10 e l’11 gennaio, con un ulteriore calo delle temperature e la possibilità di nevicate a quote più basse sui rilievi.



