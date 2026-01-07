In Sicilia torna il freddo e il maltempo. Allerta gialla e crollo delle temperature

07/01/2026 09:50:00

La parentesi mite di inizio 2026 è ufficialmente finita. Da oggi, mercoledì 7 gennaio, la Sicilia entra in una fase di maltempo più deciso, con piogge diffuse, vento forte e un sensibile calo delle temperature. La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido per l’intera giornata su tutte le nove province dell’Isola.

Oggi: piogge, temporali e vento di burrasca

La perturbazione in transito porterà precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intense. I fenomeni interesseranno tutta la regione, con maggiore insistenza sui settori tirrenici e sulle zone interne. Attesi venti forti dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca, che renderanno i mari molto mossi o agitati: particolarmente critici il Tirreno, lo Ionio meridionale e lo Stretto di Sicilia.

Le temperature sono in deciso calo, soprattutto nei valori massimi. Le punte più basse si registreranno nelle aree interne: previsti circa 7°C a Enna, 9°C a Caltanissetta, 10°C a Ragusa, mentre lungo le coste si oscillerà tra i 12 e i 17 gradi.

Freddo “vero” tra oggi e giovedì

Tra oggi e giovedì 8 gennaio arriverà la prima vera parentesi invernale dell’anno, con un abbassamento termico anche di 8–10 gradi rispetto ai giorni scorsi. Non si tratta di un’ondata eccezionale, ma di temperature finalmente in linea con il periodo.

Con l’ingresso di aria fredda di origine artica marittima, tornerà anche la neve sui rilievi:

Madonie, Nebrodi, Etna e Sicani le aree più interessate;

le aree più interessate; quota neve inizialmente intorno ai 1100–1200 metri , in calo nel corso della giornata fino a 800–900 metri , localmente anche 700 metri durante i rovesci più intensi;

, in calo nel corso della giornata fino a , localmente anche durante i rovesci più intensi; possibili grandinate e graupel (neve tonda) nei temporali più forti.

Giovedì il clima resterà freddo, con minime in ulteriore calo e venti di Maestrale ancora sostenuti. In giornata la quota neve tenderà gradualmente a risalire oltre i 1100–1300 metri.

E nei prossimi giorni?

Dopo il picco freddo tra mercoledì sera e la notte su giovedì, venerdì è atteso un temporaneo rientro verso valori più vicini alle medie stagionali, mentre per il weekend si profila un nuovo possibile calo termico, ancora da confermare nei dettagli.

Intanto, per oggi e domani, prudenza negli spostamenti: attenzione alle raffiche di vento, alle strade bagnate e alle zone soggette ad allagamenti o piccoli smottamenti, soprattutto nelle aree interne e montane. La Sicilia, insomma, saluta il clima primaverile e ritrova finalmente l’inverno.



