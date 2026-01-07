Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
07/01/2026 09:50:00

In Sicilia torna il freddo e il maltempo. Allerta gialla e crollo delle temperature

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-01-2026/1767775942-0-in-sicilia-torna-il-freddo-e-il-maltempo-allerta-gialla-e-crollo-delle-temperature.png

La parentesi mite di inizio 2026 è ufficialmente finita. Da oggi, mercoledì 7 gennaio, la Sicilia entra in una fase di maltempo più deciso, con piogge diffuse, vento forte e un sensibile calo delle temperature. La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido per l’intera giornata su tutte le nove province dell’Isola.

 

Oggi: piogge, temporali e vento di burrasca

La perturbazione in transito porterà precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intense. I fenomeni interesseranno tutta la regione, con maggiore insistenza sui settori tirrenici e sulle zone interne. Attesi venti forti dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca, che renderanno i mari molto mossi o agitati: particolarmente critici il Tirreno, lo Ionio meridionale e lo Stretto di Sicilia.

Le temperature sono in deciso calo, soprattutto nei valori massimi. Le punte più basse si registreranno nelle aree interne: previsti circa 7°C a Enna, 9°C a Caltanissetta, 10°C a Ragusa, mentre lungo le coste si oscillerà tra i 12 e i 17 gradi.

 

Freddo “vero” tra oggi e giovedì

Tra oggi e giovedì 8 gennaio arriverà la prima vera parentesi invernale dell’anno, con un abbassamento termico anche di 8–10 gradi rispetto ai giorni scorsi. Non si tratta di un’ondata eccezionale, ma di temperature finalmente in linea con il periodo.

Con l’ingresso di aria fredda di origine artica marittima, tornerà anche la neve sui rilievi:

  • Madonie, Nebrodi, Etna e Sicani le aree più interessate;
  • quota neve inizialmente intorno ai 1100–1200 metri, in calo nel corso della giornata fino a 800–900 metri, localmente anche 700 metri durante i rovesci più intensi;
  • possibili grandinate e graupel (neve tonda) nei temporali più forti.

Giovedì il clima resterà freddo, con minime in ulteriore calo e venti di Maestrale ancora sostenuti. In giornata la quota neve tenderà gradualmente a risalire oltre i 1100–1300 metri.

 

E nei prossimi giorni?

Dopo il picco freddo tra mercoledì sera e la notte su giovedì, venerdì è atteso un temporaneo rientro verso valori più vicini alle medie stagionali, mentre per il weekend si profila un nuovo possibile calo termico, ancora da confermare nei dettagli.

Intanto, per oggi e domani, prudenza negli spostamenti: attenzione alle raffiche di vento, alle strade bagnate e alle zone soggette ad allagamenti o piccoli smottamenti, soprattutto nelle aree interne e montane. La Sicilia, insomma, saluta il clima primaverile e ritrova finalmente l’inverno.









Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...