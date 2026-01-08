Valditara: bandiere sbiadite? Vanno cambiate

08/01/2026 22:05:00

Finalmente il ministro Valditara ha risolto i problemi della scuola italiana. Non con l'assunzione di insegnanti, non riparando i tetti che crollano, non riducendo le classi pollaio. No: con una circolare che impone di esporre il tricolore e sostituirlo se scolorito.

Immaginate un preside con trenta supplenti da nominare, il riscaldamento rotto e il soffitto che perde. Finalmente può dedicarsi alle vere priorità: controllare che la bandiera non sia sbiadita. Geniale. Mentre gli stipendi dei docenti sono tra i più bassi d'Europa, mentre l'abbandono scolastico è al 13%, mentre gli edifici hanno cinquant'anni di media e cadono a pezzi, noi ci preoccupiamo del tricolore perfettamente stirato.

Il ministro sottolinea che la bandiera rappresenta l'unità nazionale. Sacrosanto. Ma forse prima di preoccuparci del dress code del vessillo, potremmo dare agli studenti banchi, bagni funzionanti e insegnanti pagati decentemente?

È come se il Titanic affondasse e il capitano mandasse una circolare per lustrare gli ottoni. Almeno affondiamo con una bandiera nuova di zecca.



