Il viaggio dell'oltre. A Marsala il certamen del Liceo Classico, a teatro

Oggi, Sabato 10 gennaio, alle 18.30, il Teatro comunale di Marsala ospiterà il XXVIII Certamen in memoria del professore Giacomo Sammartano, docente molto amato e figura di riferimento per generazioni di studenti.
Un appuntamento che unisce scuola, cultura e memoria, e che da anni rappresenta un momento significativo per la comunità marsalese.
Protagonisti della serata saranno gli alunni del Liceo Classico Giovanni XXIII, che saliranno sul palco con uno spettacolo dal titolo “ἰοίην, che io possa andare oltre”.
Un vero e proprio viaggio emotivo e simbolico, incentrato sul tema della ricerca dell’oltre: il bisogno di superare limiti e paure, di mettersi in cammino per conoscere sé stessi. Il cammino diventa metafora di speranza e possibilità, ma anche di coraggio e impegno, valori profondamente legati alla formazione classica e all’eredità culturale lasciata dal professore Sammartano.
La regia dello spettacolo è curata da Alessio Piazza.
Nel corso della cerimonia, la dirigente scolastica Anna Maria Angileri consegnerà una borsa di studio a un’alunna del Liceo Classico che ha scelto di proseguire gli studi iscrivendosi alla facoltà di Lettere, nel segno della continuità con la tradizione umanistica e culturale dell’istituto.
Il Certamen non è soltanto un evento scolastico, ma un’occasione di riflessione aperta alla città, capace di coinvolgere studenti, famiglie e cittadini nel nome della cultura e della memoria.
La cittadinanza è invitata a partecipare a una serata che promette emozioni, pensiero e bellezza, affidate alla voce e al talento dei più giovani.
