Marsala, il centrodestra al bivio: Forza Italia apre a Sturiano,  Grillo in bilico

09/01/2026 06:00:00

C’è fibrillazione per le dichiarazioni dei tre deputati azzurri Stefano Pellegrino, Marco Falcone e Giorgio Mulè, che hanno chiesto la disponibilità a candidarsi sindaco di Marsala a Enzo Sturiano. Una richiesta che, intanto, ha stoppato l’uscente Massimo Grillo, creando non pochi problemi sulla tenuta dell’attuale maggioranza e anche sulla candidatura. Una spaccatura profonda, quindi, che si è venuta a creare tra il sindaco Grillo e una parte di coloro che hanno retto finora l’amministrazione. Grillo, come in molti nei palazzi sostengono, potrebbe non ritirarsi e fare una corsa con sole liste civiche e con l’UDC, appena entrato in maggioranza.

Intanto, la settimana prossima si terrà il tavolo regionale per parlare di amministrative e quindi anche di Marsala, che insieme a Enna e ad Agrigento rappresenta una delle città più importanti chiamate al voto in primavera. Il tavolo di centrodestra, alla luce delle ultime dichiarazioni, potrebbe andare avanti sulla candidatura di Nicola Fici.

Il segretario provinciale di Forza Italia, Toni Scilla, ha ribadito: «Il candidato è Fici, il centrodestra ha già scelto».

Sturiano: disponibile solo se ci sono condizioni e centrodestra unito

Il presidente del Consiglio comunale, intercettato da Tp24, ha dichiarato:

«In merito alla richiesta di disponibilità a una mia candidatura a sindaco di Marsala, avanzata dai tre massimi esponenti del mio partito, desidero esprimere un sentimento di profonda gratitudine. Mi onora non soltanto il garbo politico e istituzionale con cui mi è stato rivolto l’invito, ma soprattutto la chiarezza e la determinazione con cui si afferma la volontà di valorizzare, all’interno di Forza Italia, una classe dirigente che è cresciuta nel tempo attraverso l’impegno politico e l’esperienza nelle istituzioni, mantenendo sempre salda la propria appartenenza, anche nei momenti più complessi e difficili per la vita politica marsalese».

Sottolinea poi che da anni porta avanti una visione di politica territoriale fondata su tre obiettivi essenziali, «che coincidono con una sola priorità: Marsala. Una visione costruita con passione, senso di responsabilità, spirito di servizio e sacrificio personale. A questa città devo il mio percorso politico e istituzionale; a questa città intendo restituire tutto ciò che ho ricevuto, con un impegno ancora maggiore e con rinnovata determinazione».

La domanda però è secca: cosa risponde Sturiano all’appello lanciato? C’è la disponibilità:

«Se la domanda è se sono disposto a mettermi in gioco, a combattere per Marsala e per i suoi cittadini, la mia risposta è chiara e responsabile: sì. Sono disponibile a costruire un percorso verso il futuro insieme a tutto il centrodestra, nella consapevolezza che solo attraverso unità, visione e serietà si possa offrire alla città un progetto credibile e all’altezza delle sfide che ci attendono».

Bica: Sturiano opportunità per il centrodestra

Il deputato regionale di Fratelli d’Italia apre alla possibile candidatura a sindaco di Enzo Sturiano. Le sue parole sono chiare: «Sturiano può unire il centrodestra».

Fa riferimento alla dichiarazione congiunta resa dagli esponenti di Forza Italia Stefano Pellegrino, capogruppo all’ARS, Marco Falcone, eurodeputato, e Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, che hanno chiesto la disponibilità a Sturiano di scendere in campo. Per Bica «la disponibilità del presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano, a candidarsi a sindaco rappresenta un’opportunità concreta per il centrodestra. Qualora Forza Italia presenti formalmente questa proposta al tavolo della coalizione, si aprirebbe una discussione seria e costruttiva sulla successione alla guida del Comune dopo l’amministrazione Grillo».

Per il meloniano non ci sono dubbi: «Una figura autorevole come quella di Sturiano può rappresentare il punto di convergenza per l’intero centrodestra marsalese. In questo scenario, ritengo determinante il coinvolgimento e l’adesione al progetto del deputato regionale Stefano Pellegrino, la cui partecipazione considero fondamentale per costruire un’alternativa credibile, competitiva e vincente per il futuro di Marsala. Il centrodestra ha l’occasione di presentarsi unito e con una proposta politica all’altezza delle aspettative della comunità marsalese».



