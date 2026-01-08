Centrodestra in bilico a Marsala: Forza Italia rilancia Sturiano

08/01/2026 06:00:00

Le elezioni amministrative a Marsala potrebbero portare dei cambiamenti all’interno dell’area di centrodestra. Ad oggi il nome su cui hanno puntato i segretari provinciali dei partiti di quello schieramento è quello di Nicola Fici, che è un civico. La candidatura c’è e resta in piedi.

Ci sono però delle novità: una dichiarazione congiunta di tre deputati forzisti, Giorgio Mulè, deputato nazionale e vicepresidente della Camera dei Deputati, Marco Falcone, eurodeputato, e Stefano Pellegrino, capogruppo azzurro all’ARS.

La dichiarazione e la posizione espressa

I tre rappresentanti di Forza Italia hanno ribadito:

«Riteniamo che, disponendo di risorse interne al campo del centrodestra e, in particolare, di Forza Italia — risorse assolutamente spendibili — non si comprenda la necessità di andare a cercare altrove, fuori dalla coalizione. Enzo Sturiano è tra i più votati della provincia alle elezioni del Libero Consorzio, è il consigliere comunale con il maggior numero di preferenze e vanta una significativa esperienza come presidente del Consiglio comunale uscente. Perché non indicarlo? O, quantomeno, perché non chiedere al presidente Sturiano la sua eventuale disponibilità a una candidatura a sindaco della città di Marsala? Chiediamo dunque, alla luce della sua chiara appartenenza politica al centrodestra e a Forza Italia, di valutarne la disponibilità».

Adesso bisognerà capire le intenzioni di Sturiano, che pare però in una fase di svolta e quindi pronto a fare un passo avanti, se ci sono le condizioni, assumendo anche una posizione nei confronti del sindaco uscente Massimo Grillo.

Il tavolo di centrodestra dovrà fare i conti, dunque, con questa posizione assunta da una parte di Forza Italia. Bisognerà comprendere anche come si posizioneranno i simboli e come si intenderà procedere con la candidatura di Nicola Fici. Una candidatura che rimane spendibile per lo spessore umano e la preparazione del consigliere comunale, che ha però solo assistito — sbagliando — alle mosse dei partiti, senza essere l’artefice principale delle proprie.

Grillo resterà in campo?

Il sindaco uscente, senza la forza elettorale di Sturiano e dell’assessore Ivan Gerardi, espressione in giunta dello stesso Sturiano, avrà grandi difficoltà a fare liste e a ottenere risultati competitivi. Nel 2020 vinse grazie al trascinamento delle liste, condizione da non sottovalutare.

All’attuale amministrazione viene rimproverata la gestione della normalità, ritenuta assente: strade dissestate, acqua scarsa e disservizi vari, criticità nella raccolta differenziata, illuminazione a macchia di leopardo. Non sarà un concerto, una fontana o una piazza a far dimenticare che la piscina comunale è ancora chiusa, che lo stadio versa in condizioni pessime, che le contrade vivono disagi e che interi quartieri sono stati abbandonati.



