A San Vito si vota nel 2028, ma c'è già un candidato sindaco

09/01/2026 07:00:00

Il comitato direttivo del Movimento politico Protagonisti Insieme ha designato Franco Valenza quale candidato a sindaco del Comune di San Vito Lo Capo.

Una mossa fatta con largo anticipo, visto che si vota addirittura nel 2028.



Valenza, attuale capogruppo del gruppo consiliare di minoranza, è stato vice sindaco e assessore per 5 anni ed ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale per tre mandati elettorali. “Valenza- scrive il direttivo- incarna la figura attorno alla quale costruire un progetto politico di ampio respiro per il bene del nostro territorio. Competenza amministrativa, passione politica e disponibilità all’ascolto sono peculiarità che contraddistinguono la sua persona sulla quale abbiamo deciso far confluire il nostro sostegno”.

“E’ un grande onore e una grande responsabilità essere stato designato candidato sindaco, dichiara Franco Valenza, ringrazio il direttivo per la fiducia riposta nei miei confronti. Continuerò a lavorare con ancora più energia e determinazione, aperto al dialogo con le altre forze politiche, economiche e sociali che vorranno progettare e condividere un percorso comune, nell’esclusivo interesse di Castelluzzo, Macari e San Vito Lo Capo”.





