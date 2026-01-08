Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
08/01/2026 17:30:00

Marsala, Bica (FdI): "La candidatura di Sturiano può unire il centro destra"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-01-2026/marsala-bica-fdi-la-candidatura-di-sturiano-puo-unire-il-centro-destra-450.jpg

"Le recenti dichiarazioni di autorevoli esponenti di Forza Italia sulle prossime amministrative di Marsala aprono scenari politici significativi. La disponibilità del presidente del consiglio comunale, Enzo Sturiano, a candidarsi a sindaco rappresenta un'opportunità concreta per il centro destra. Qualora Forza Italia presenti formalmente questa proposta al tavolo della coalizione, si aprirebbe una discussione seria e costruttiva sulla successione alla guida del Comune dopo l'amministrazione Grillo". Lo dichiara il deputato regionale di Fratelli d'Italia, Giuseppe Bica. 


"Una figura autorevole come quella di Sturiano può rappresentare il punto di convergenza per l'intero centro destra marsalese. In questo scenario, ritengo determinante il coinvolgimento e l'adesione al progetto del deputato regionale Stefano Pellegrino, la cui partecipazione considero fondamentale per costruire un'alternativa credibile, competitiva e vincente per il futuro di Marsala.
Il centro destra ha l'occasione di presentarsi unito e con una proposta politica all'altezza delle aspettative della comunità marsalese" conclude Bica.









Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...