Marsala, Bica (FdI): "La candidatura di Sturiano può unire il centro destra"

08/01/2026 17:30:00

"Le recenti dichiarazioni di autorevoli esponenti di Forza Italia sulle prossime amministrative di Marsala aprono scenari politici significativi. La disponibilità del presidente del consiglio comunale, Enzo Sturiano, a candidarsi a sindaco rappresenta un'opportunità concreta per il centro destra. Qualora Forza Italia presenti formalmente questa proposta al tavolo della coalizione, si aprirebbe una discussione seria e costruttiva sulla successione alla guida del Comune dopo l'amministrazione Grillo". Lo dichiara il deputato regionale di Fratelli d'Italia, Giuseppe Bica.



"Una figura autorevole come quella di Sturiano può rappresentare il punto di convergenza per l'intero centro destra marsalese. In questo scenario, ritengo determinante il coinvolgimento e l'adesione al progetto del deputato regionale Stefano Pellegrino, la cui partecipazione considero fondamentale per costruire un'alternativa credibile, competitiva e vincente per il futuro di Marsala.

Il centro destra ha l'occasione di presentarsi unito e con una proposta politica all'altezza delle aspettative della comunità marsalese" conclude Bica.



