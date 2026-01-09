Scuola Giovanni XXIII di Paceco senza riscaldamento da oltre due mesi 

09/01/2026 09:24:00

Una situazione "grave e inaccettabile" quella che si registra presso la Scuola Primaria “Giovanni XXIII” di Paceco, dove otto classi (seconde e quinte) risultano prive di riscaldamento da oltre due mesi, proprio nel periodo di maggiore rigidità climatica.

Alunni e insegnanti sono costretti a seguire e svolgere le lezioni indossando giubbotti, in condizioni che nulla hanno a che vedere con un ambiente scolastico dignitoso e adeguato. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di criticità: infiltrazioni d’acqua dal tetto nei corridoi dell’istituto, con evidenti problemi anche sotto il profilo della sicurezza.

Su questa vicenda è intervenuto Salvatore Ricciardi, capogruppo del Gruppo Misto del Consiglio Comunale di Paceco, che ha presentato una formale interrogazione indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco di Paceco, al Prefetto di Trapani e alla Dirigente scolastica.

"È incomprensibile – dichiara Ricciardi – che durante le festività natalizie, periodo ideale per effettuare interventi di manutenzione senza interferire con l’attività didattica, non si sia provveduto a risolvere il problema. Parliamo di bambini e di personale scolastico costretti a vivere quotidianamente una situazione che definire disagevole è riduttivo".

"La tutela della salute, della sicurezza e del diritto allo studio – prosegue Ricciardi – deve essere una priorità assoluta. Chiedo risposte immediate e soprattutto interventi urgenti, con tempi certi, per restituire alla comunità scolastica condizioni dignitose e sicure".

"L’auspicio - conclude il consigliere comunale - è che le istituzioni competenti intervengano senza ulteriori ritardi, evitando che una situazione già critica continui a protrarsi a danno degli alunni e del personale".



