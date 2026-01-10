Partinico a lutto per Flavia, la giovane commissaria di polizia aveva solo 27 anni

10/01/2026 08:22:00

Una notizia che ha attraversato la Sicilia come un colpo improvviso, lasciando sgomenti colleghi, istituzioni e una comunità intera. Flavia Misuraca, 27 anni, originaria di Partinico, commissaria della Polizia di Stato, è stata trovata senza vita venerdì 9 gennaio nella stanza dell’albergo in cui alloggiava a Bardonecchia.

La giovane funzionaria era in Val di Susa da alcuni giorni nell’ambito dei servizi di rotazione per i presidi a tutela dei cantieri dell’alta velocità. Quello di venerdì sarebbe dovuto essere l’ultimo giorno prima del rientro a Grosseto, dove prestava servizio come dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura.

Il ritrovamento e le indagini

A dare l’allarme è stato un collega, preoccupato perché Flavia non rispondeva alle chiamate e non scendeva dalla stanza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, ma per la 27enne non c’era più nulla da fare. A causare il decesso sarebbe stato un colpo di arma da fuoco esploso dalla pistola d’ordinanza.

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze della morte. L’ipotesi più accreditata al momento è quella del gesto volontario, ma ogni elemento è al vaglio degli inquirenti.

Un percorso brillante, spezzato troppo presto

Laureata in Giurisprudenza, Flavia Misuraca aveva concluso da poco il percorso formativo alla Scuola Superiore di Polizia. Era stata nominata commissaria nel 2024 e aveva arricchito il proprio profilo con un master di II livello alla Luiss in organizzazione e politiche di pubblica sicurezza.

Solo pochi mesi fa, il 2 giugno 2025, aveva sfilato ai Fori Imperiali in occasione della Festa della Repubblica. Lo raccontava con orgoglio in un post su LinkedIn, parlando della “sciarpa tricolore, simbolo delle delicate e alte funzioni affidate ai funzionari della Polizia di Stato al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini”.

Un curriculum solido, una carriera avviata, grandi responsabilità affrontate a soli 27 anni.

Il dolore di Partinico

La notizia ha colpito duramente Partinico, città di origine di Flavia. Il sindaco Pietro Rao (ndr: se diverso, adattare) ha affidato ai social un messaggio carico di emozione, parlando prima da padre che da amministratore.

«Ci sono notizie che arrivano come un colpo improvviso – scrive – che ti spezzano il respiro. La perdita di Flavia, così giovane, così piena di vita e di futuro, è una ferita che attraversa tutta la nostra comunità. Era una figlia di Partinico, una ragazza che con sacrificio e determinazione aveva realizzato un sogno importante, servendo lo Stato con onore».

Parole che restituiscono il senso di una tragedia collettiva, di un vuoto che va oltre la dimensione privata e familiare.



