Tragödie in Albstadt: Familie aus Castellammare stirbt beim Einsturz ihres Hauses

11/01/2026 04:00:00

Eine tragische Nachricht erschüttert Castellammare del Golfo in der Provinz Trapani: In Albstadt, Deutschland, kam eine Familie aus der sizilianischen Stadt bei dem Einsturz ihres Wohnhauses ums Leben – vermutlich infolge einer Gasexplosion. Die Opfer sind Francesco Liparoto, seine Ehefrau Nancy Giarraca und ihr sechsjähriger Sohn Bryan.

Die traurige Nachricht wurde vom Bürgermeister von Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, mitgeteilt. Er drückte „im eigenen Namen, im Namen der Stadtverwaltung und der gesamten Bürgerschaft unser tiefstes und aufrichtigstes Beileid zum plötzlichen und tragischen Tod der Familie aus“. Der Einsturz ereignete sich am Donnerstagmorgen.

Die Eltern und Geschwister von Francesco leben weiterhin in Castellammare, während er selbst vor etwa zehn Jahren nach Deutschland ausgewandert war. Am gestrigen Abend fand in der Pfarrkirche San Paolo della Croce in Castellammare del Golfo eine Gebetswache zum Gedenken an die Familie statt.

„Mit großer Traurigkeit habe ich von der Tragödie erfahren, die eine junge Familie aus Castellammare del Golfo in dramatischen Umständen in Albstadt getroffen hat. Eine Nachricht, die unsere gesamte Gemeinschaft tief erschüttert. Mein herzliches Mitgefühl und meine Nähe gelten in diesem Moment unermesslichen Schmerzes den Angehörigen, Verwandten und allen Bürgerinnen und Bürgern von Castellammare del Golfo“, erklärte der Präsident der Region Sizilien, Renato Schifani, nach Bekanntwerden der Ereignisse.



