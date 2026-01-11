Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
11/01/2026 04:00:00

Tragödie in Albstadt: Familie aus Castellammare stirbt beim Einsturz ihres Hauses

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-01-2026/trag-die-in-albstadt-familie-aus-castellammare-stirbt-beim-einsturz-ihres-hauses-450.jpg

Eine tragische Nachricht erschüttert Castellammare del Golfo in der Provinz Trapani: In Albstadt, Deutschland, kam eine Familie aus der sizilianischen Stadt bei dem Einsturz ihres Wohnhauses ums Leben – vermutlich infolge einer Gasexplosion. Die Opfer sind Francesco Liparoto, seine Ehefrau Nancy Giarraca und ihr sechsjähriger Sohn Bryan.

Die traurige Nachricht wurde vom Bürgermeister von Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, mitgeteilt. Er drückte „im eigenen Namen, im Namen der Stadtverwaltung und der gesamten Bürgerschaft unser tiefstes und aufrichtigstes Beileid zum plötzlichen und tragischen Tod der Familie aus“. Der Einsturz ereignete sich am Donnerstagmorgen.

 

Die Eltern und Geschwister von Francesco leben weiterhin in Castellammare, während er selbst vor etwa zehn Jahren nach Deutschland ausgewandert war. Am gestrigen Abend fand in der Pfarrkirche San Paolo della Croce in Castellammare del Golfo eine Gebetswache zum Gedenken an die Familie statt.

„Mit großer Traurigkeit habe ich von der Tragödie erfahren, die eine junge Familie aus Castellammare del Golfo in dramatischen Umständen in Albstadt getroffen hat. Eine Nachricht, die unsere gesamte Gemeinschaft tief erschüttert. Mein herzliches Mitgefühl und meine Nähe gelten in diesem Moment unermesslichen Schmerzes den Angehörigen, Verwandten und allen Bürgerinnen und Bürgern von Castellammare del Golfo“, erklärte der Präsident der Region Sizilien, Renato Schifani, nach Bekanntwerden der Ereignisse.









Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale