Cronaca
11/01/2026 11:16:00

La famiglia di Castellammare morta nel crollo della casa sarà sepolta in Germania

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-01-2026/1768126911-0-la-famiglia-di-castellammare-morta-nel-crollo-della-casa-sara-sepolta-in-germania.jpg

Saranno sepolte in Germania le tre vittime siciliane del tragico crollo della casa avvenuto giovedì mattina ad Albstadt, in Germania.

Francesco Liparoto, 33 anni, sua moglie Nancy Giarraca, 30 anni, e il loro figlio Bryan, di soli sei anni, sono morti dopo una violenta esplosione che ha distrutto la loro abitazione, una villetta su tre piani, situata nella frazione di Tailfingen.

 

Nonostante il desiderio dei familiari di farli riposare a Castellammare del Golfo, paese d’origine di Francesco, la famiglia ha deciso che i resti delle tre vittime saranno sepolti in Germania.

La zia Emanuela, una delle sorelle del papà di Francesco, ha spiegato che ha prevalso la scelta di rispettare la vita che la famiglia aveva costruito in Germania.

"Nancy è cresciuta in Germania, e per rispetto della loro vita insieme, abbiamo deciso che riposeranno lí. Non possiamo separare la famiglia".

 

Intanto a Castellammare del Golfo, dopo la veglia di preghiera nella chiesa di san Paolo della Croce, la comunità si prepara per stringersi alla famiglia dopo la restituzione delle salme e i funerali in Germania









