La famiglia di Castellammare morta nel crollo della casa sarà sepolta in Germania

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Saranno sepolte in Germania le tre vittime siciliane del tragico crollo della casa avvenuto giovedì mattina ad Albstadt, in Germania.
Francesco Liparoto, 33 anni, sua moglie Nancy Giarraca, 30 anni, e il loro figlio Bryan, di soli sei anni, sono morti dopo una violenta esplosione che ha distrutto la loro abitazione, una villetta su tre piani, situata nella frazione di Tailfingen.
Nonostante il desiderio dei familiari di farli riposare a Castellammare del Golfo, paese d’origine di Francesco, la famiglia ha deciso che i resti delle tre vittime saranno sepolti in Germania.
La zia Emanuela, una delle sorelle del papà di Francesco, ha spiegato che ha prevalso la scelta di rispettare la vita che la famiglia aveva costruito in Germania.
"Nancy è cresciuta in Germania, e per rispetto della loro vita insieme, abbiamo deciso che riposeranno lí. Non possiamo separare la famiglia".
Intanto a Castellammare del Golfo, dopo la veglia di preghiera nella chiesa di san Paolo della Croce, la comunità si prepara per stringersi alla famiglia dopo la restituzione delle salme e i funerali in Germania
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Una famiglia normale. Una di quelle che a Castellammare del Golfo conoscono in tanti, magari senza clamore, senza riflettori. Gente che lavora, cresce un figlio, torna d’estate, saluta gli amici di sempre.Una famiglia che aveva fatto la scelta...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Eine tragische Nachricht erschüttert Castellammare del Golfo in der Provinz Trapani: In Albstadt, Deutschland, kam eine Familie aus der sizilianischen Stadt bei dem Einsturz ihres Wohnhauses ums Leben – vermutlich infolge einer Gasexplosion....
I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della...