Cronaca

» Meteo
10/01/2026 09:54:00

Allerta meteo, tempesta in arrivo: raffiche fino a 100 km/h anche in provincia di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-01-2026/allerta-meteo-tempesta-in-arrivo-raffiche-fino-a-100-km-h-anche-in-provincia-di-trapani-450.jpg

Il fine settimana si apre con un deciso peggioramento anche in provincia di Trapani. Per sabato 10 gennaio è attesa una giornata marcatamente perturbata, con venti di Maestrale molto forti, piogge diffuse e un sensibile calo delle temperature. La Protezione Civile e i servizi meteo regionali invitano alla massima prudenza, soprattutto negli spostamenti.

 

Maestrale fino a burrasca

 

Il protagonista sarà il vento. Nel Trapanese sono previste raffiche tra 80 e 90 km/h, localmente superiori lungo la fascia costiera esposta a ovest e nord-ovest. Le ore più critiche saranno dal primo pomeriggio alla sera, quando il Maestrale potrà assumere caratteristiche di tempesta secondo la scala di Beaufort.

Attenzione particolare lungo le coste di Marsala, Trapani, Erice, Valderice e Castellammare del Golfo, dove il vento laterale potrà creare difficoltà alla circolazione, soprattutto per mezzi pesanti e furgoni.

 

Piogge e rovesci

 

Il peggioramento non si limiterà al vento. Un impulso perturbato di origine artico-marittima porterà piogge diffuse su gran parte della provincia, con rovesci intermittenti e locali episodi temporaleschi. Le precipitazioni potranno alternarsi a pause asciutte, ma il contesto resterà instabile per tutta la giornata.

 

Calo termico sensibile

 

Dopo la breve tregua dei giorni scorsi, le temperature torneranno a scendere. I valori saranno ben al di sotto delle medie stagionali, con uno scarto negativo fino a 4-5 gradi. Il freddo sarà accentuato dal vento, con una percezione termica decisamente più rigida, soprattutto nelle ore serali.

 

Mari agitati e possibili mareggiate

 

Il Canale di Sicilia e il Tirreno diventeranno molto mossi o agitati, con possibili mareggiate lungo le coste esposte del Trapanese. Situazione critica nei porti e lungo i litorali: si consiglia di evitare le aree costiere più esposte a ovest e nord-ovest.

 

Domenica ancora instabile, poi migliora

 

La giornata di domenica 11 gennaio vedrà un’instabilità residua, con rovesci deboli o moderati soprattutto al mattino e nel primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio è atteso un graduale miglioramento, con attenuazione dei venti e schiarite più ampie. Le temperature resteranno comunque sotto la media.

 

Le raccomandazioni

 

Alla luce delle condizioni attese:

  • prudenza alla guida, specie su arterie costiere e tratti esposti al vento;
  • attenzione a oggetti e strutture mobili;
  • evitare, se possibile, le zone costiere durante le fasi di burrasca.

Un weekend invernale vero, insomma, con il Trapanese al centro del peggioramento. Dopo domenica sera, il tempo dovrebbe lentamente tornare più stabile.









