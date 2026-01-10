Lutto alla “Ciaccio Montalto” di Trapani: addio alla maestra Marichela Gagliarde

10/01/2026 17:00:00

La comunità scolastica dell'Istituto Comprensivo "Ciaccio Montalto" di Trapani è in lutto per la scomparsa della maestra Marichela Gagliarde, venuta a mancare prematuramente. Una notizia che ha colpito profondamente colleghi, alunni e famiglie, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Docente stimata, Marichela Gagliarde era apprezzata non solo per la professionalità e l’impegno quotidiano, ma soprattutto per la sua umanità. Chi ha lavorato con lei ne ricorda la presenza discreta, il sorriso, la capacità di creare legami autentici e un clima di accoglienza in classe e tra i colleghi. Un modo di essere che ha segnato il percorso di tanti e che resterà nella memoria della scuola.

Numerosi i messaggi di affetto arrivati in queste ore. La collega Loredana la ricorda come «una persona solare e molto gentile», sottolineando come tutti avessero sperato in una completa guarigione, fino al doloroso epilogo. «Ti ricorderò sempre con affetto. Che la terra ti sia lieve», scrive, esprimendo un sentimento condiviso da molti.

Ancora più intimo il ricordo affidato da Caterina, collega e amica: «Da colleghe siamo diventate amiche. Sei stata una presenza sensibile, delicata, accogliente, capace di creare legami profondi senza fare rumore». Parole che raccontano un’amicizia forte e rara, nata nel lavoro e cresciuta nella condivisione. «Anche nel dolore hai scelto l’eleganza, il garbo, la luce. Questo resterà per sempre».

Alla famiglia della maestra Marichela Gagliarde e a tutte le persone che le hanno voluto bene va l’abbraccio dell’intera comunità scolastica. Il suo ricordo continuerà a vivere nelle aule, nei corridoi e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di condividere con lei un tratto di cammino.



