Sport

» Volley
10/01/2026 15:00:00

Volley A2: la Sigel Seap Marsala Volley a Roma per il sogno Pool Promozione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-01-2026/volley-a2-la-sigel-seap-marsala-volley-a-roma-per-il-sogno-pool-promozione-450.jpg

Il Campionato di Serie A2 Tigotà di Volley femminile entra nella sua fase più calda e decisiva. La Sigel Seap Marsala Volley si prepara ad una delle trasferte più importanti della stagione, domenica pomeriggio le lilibetane scenderanno sul parquet della SMI Roma Volley per la penultima giornata del girone di ritorno. Un match che non è solo una sfida sportiva, ma un vero e proprio spartiacque per il futuro del sodalizio marsalese. La posta in palio è altissima, fare punti nella capitale è fondamentale per continuare a sperare nell'aggancio alla Pool Promozione. Raggiungere questo obiettivo significherebbe ottenere la matematica certezza della permanenza in Serie A2 con largo anticipo, permettendo al gruppo di Coach Giangrossi di affrontare la seconda parte della stagione con la mente libera.
La sfida contro la SMI Roma Volley evoca il ricordo di un match combattutissimo giocato al PalaSanCarlo lo scorso 16 novembre. In quell'occasione, il Marsala Volley dovette arrendersi alle romane dopo una dura battaglia che la vide vincere un interminabile primo set ai vantaggi 29/27 per poi arrendersi alle ospiti a causa di un doppio 22/25 ed il 18/25 finale che ne decretò la sconfitta. Su tutte non bastarono i 18  punti di Vighetto ed i 14 di Kosonen e Torok ad avere ragione di un match in cui pochi palloni decisero la tenzone che mise comunque in luce una prestazione corale di alto livello. Dall'altra parte della rete, Roma dimostrò di essere una formazione ostica, guidata dai 22 punti di Perovic e dai 18 di Bosso. 
“Durante l’ultima settimana abbiamo affrontato alcune sfide e non abbiamo avuto la possibilità di allenarci con il roster al completo, dichiara la schiacciatrice Jessica Kosonen, ma abbiamo comunque lavorato bene e con grinta per prepararci a questa partita contro Roma. Loro hanno una squadra molto forte, con tante opzioni anche dalla panchina, quindi dobbiamo studiare bene tutte queste soluzioni. Credo che siamo pronti per questa partita e per lottare per l’ultimo posto della Pool Promozione. Ho molta fiducia in noi”. Sarà possibile seguire la diretta del match, diretto dal Sig. Maurizio Martini, coadiuvato dalla Sig.ra Dalila Viterbo, domenica 11 gennaio con inizio alle ore 17:00 sul canale Youtube “Volleyball World Italia”.









