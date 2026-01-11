Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
11/01/2026 11:10:00

Panico sul volo Ryanair, esplode bomboletta spray al peperoncino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-01-2026/1768126301-0-panico-sul-volo-ryanair-esplode-bomboletta-spray-al-peperoncino.jpg

Scene di panico ieri pomeriggio a bordo del volo Ryanair FR 3424, in servizio sulla tratta Malpensa-Brindisi. Durante il volo, una bomboletta di spray al peperoncino contenuta in un bagaglio a mano è esplosa accidentalmente, rendendo l’aria irrespirabile per diversi minuti.

 

A bordo si sono vissuti momenti di forte apprensione: numerosi passeggeri hanno accusato bruciore agli occhi e alle vie respiratorie, mentre in cabina si è diffuso il panico. «L’aria era diventata irrespirabile e si è scatenato il caos», racconta Marco Fumarola, passeggero del volo, che sui social ha pubblicato una foto dell’intervento della polizia dopo l’atterraggio. «Molte persone si sono spostate dalle file centrali verso la testa e la coda dell’aereo, nonostante i tentativi delle assistenti di volo di mantenere l’ordine», ha aggiunto.

La tensione è aumentata anche perché, inizialmente, non era chiara la causa dell’incidente. «È successo a metà volo, nessuno capiva cosa stesse accadendo e in tanti temevano un guasto grave all’aeromobile», ha raccontato un’altra passeggera al Quotidiano di Puglia. Solo successivamente si è chiarito che si trattava dello spray, probabilmente danneggiato dalla pressurizzazione. «Resta assurdo che un oggetto del genere sia passato dai controlli», ha commentato.

 

Il volo è comunque atterrato regolarmente a Brindisi. Una volta a terra, sono saliti a bordo gli agenti della Polizia di frontiera, che hanno individuato la proprietaria del bagaglio contenente la bomboletta. La donna sarà denunciata per inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione: sebbene lo spray al peperoncino sia di libera vendita, è vietato portarlo in cabina.

A segnalare l’accaduto alle autorità è stato lo stesso comandante del volo. L’episodio riaccende l’attenzione sui controlli di sicurezza e sui rischi legati al trasporto di oggetti potenzialmente pericolosi a bordo degli aerei.









Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale