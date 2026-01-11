Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
11/01/2026 16:13:00

Lutto al Conservatorio “Scontrino”: si è spento il maestro Matteo Pittino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-01-2026/1768144492-0-lutto-al-conservatorio-scontrino-si-e-spento-il-maestro-matteo-pittino.jpg

Il Conservatorio di Musica Antonio Scontrino piange la scomparsa del professor Matteo Pittino, compositore e docente di Composizione, Armonia e Contrappunto, figura di grande rilievo nel panorama musicale contemporaneo e punto di riferimento umano e artistico per generazioni di studenti.

Il Presidente, il Direttore, il Vice Direttore, il Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il personale docente e non docente, gli studenti e l’intera comunità accademica hanno espresso il loro cordoglio, stringendosi attorno alla famiglia in un momento di profondo dolore.

 

Un maestro stimato, prima ancora che un compositore

 

Matteo Pittino non è stato soltanto un musicista di alto profilo, ma un maestro autentico, capace di trasmettere ai suoi allievi un patrimonio che andava ben oltre le competenze tecniche: rigore, curiosità, apertura alla ricerca e, soprattutto, una profonda umanità.

Un’eredità che continuerà a vivere nelle aule del Conservatorio e nel percorso di chi ha avuto il privilegio di studiare con lui.

 

Una formazione solida e internazionale

 

Nato a Udine nel 1958, Pittino ha affiancato agli studi classici quelli musicali, iniziando dal pianoforte e dalla composizione. Si è diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, per poi proseguire a Milano gli studi di Composizione, Direzione d’Orchestra e Composizione Elettronica.

Ha frequentato corsi di perfezionamento e seminari dedicati alla musica contemporanea e alle nuove tecnologie, partecipando anche ai prestigiosi Ferienkurse für neue Musik di Darmstadt, uno dei centri nevralgici della ricerca musicale europea.

 

Una produzione ampia e riconosciuta

 

La produzione artistica di Matteo Pittino è vasta e articolata: musica per orchestra, coro, ensemble cameristici, voce, elettronica e live electronics, oltre a lavori per il teatro e la danza. Le sue composizioni sono state eseguite in numerose rassegne e istituzioni culturali in Italia e all’estero, tra Germania, Francia e Spagna.

Le sue opere sono pubblicate da diverse case editrici specializzate, tra cui ArsPublica e TauKay, a testimonianza di un riconoscimento consolidato nel mondo della musica colta contemporanea.

 

L’impegno a Trapani

 

Vincitore di concorso ordinario a cattedra, Pittino era titolare di Armonia e Contrappunto presso il Conservatorio di Trapani, dove ha contribuito in modo determinante alla crescita dell’istituzione e alla formazione di giovani compositori e musicisti.

 









Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale