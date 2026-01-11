Lutto al Conservatorio “Scontrino”: si è spento il maestro Matteo Pittino

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Il Conservatorio di Musica Antonio Scontrino piange la scomparsa del professor Matteo Pittino, compositore e docente di Composizione, Armonia e Contrappunto, figura di grande rilievo nel panorama musicale contemporaneo e punto di riferimento umano e artistico per generazioni di studenti.
Il Presidente, il Direttore, il Vice Direttore, il Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il personale docente e non docente, gli studenti e l’intera comunità accademica hanno espresso il loro cordoglio, stringendosi attorno alla famiglia in un momento di profondo dolore.
Matteo Pittino non è stato soltanto un musicista di alto profilo, ma un maestro autentico, capace di trasmettere ai suoi allievi un patrimonio che andava ben oltre le competenze tecniche: rigore, curiosità, apertura alla ricerca e, soprattutto, una profonda umanità.
Un’eredità che continuerà a vivere nelle aule del Conservatorio e nel percorso di chi ha avuto il privilegio di studiare con lui.
Nato a Udine nel 1958, Pittino ha affiancato agli studi classici quelli musicali, iniziando dal pianoforte e dalla composizione. Si è diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, per poi proseguire a Milano gli studi di Composizione, Direzione d’Orchestra e Composizione Elettronica.
Ha frequentato corsi di perfezionamento e seminari dedicati alla musica contemporanea e alle nuove tecnologie, partecipando anche ai prestigiosi Ferienkurse für neue Musik di Darmstadt, uno dei centri nevralgici della ricerca musicale europea.
La produzione artistica di Matteo Pittino è vasta e articolata: musica per orchestra, coro, ensemble cameristici, voce, elettronica e live electronics, oltre a lavori per il teatro e la danza. Le sue composizioni sono state eseguite in numerose rassegne e istituzioni culturali in Italia e all’estero, tra Germania, Francia e Spagna.
Le sue opere sono pubblicate da diverse case editrici specializzate, tra cui ArsPublica e TauKay, a testimonianza di un riconoscimento consolidato nel mondo della musica colta contemporanea.
Vincitore di concorso ordinario a cattedra, Pittino era titolare di Armonia e Contrappunto presso il Conservatorio di Trapani, dove ha contribuito in modo determinante alla crescita dell’istituzione e alla formazione di giovani compositori e musicisti.
Prende il via oggi, sabato 10 gennaio, il Campionato Provinciale Assoluto di scacchi – Memorial “Giuseppe Cassia”, valido come Ottavi di Finale del Campionato Italiano. Una competizione che riporta al centro il movimento...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Giovedì 15 e venerdì 16 gennaio 2026 inaugura ufficialmente "Portami il futuro", il programma di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, iniziativa promossa dalla Direzione Generale...
I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della...