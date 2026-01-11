Lutto al Conservatorio “Scontrino”: si è spento il maestro Matteo Pittino

11/01/2026 16:13:00

Il Conservatorio di Musica Antonio Scontrino piange la scomparsa del professor Matteo Pittino, compositore e docente di Composizione, Armonia e Contrappunto, figura di grande rilievo nel panorama musicale contemporaneo e punto di riferimento umano e artistico per generazioni di studenti.

Il Presidente, il Direttore, il Vice Direttore, il Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il personale docente e non docente, gli studenti e l’intera comunità accademica hanno espresso il loro cordoglio, stringendosi attorno alla famiglia in un momento di profondo dolore.

Un maestro stimato, prima ancora che un compositore

Matteo Pittino non è stato soltanto un musicista di alto profilo, ma un maestro autentico, capace di trasmettere ai suoi allievi un patrimonio che andava ben oltre le competenze tecniche: rigore, curiosità, apertura alla ricerca e, soprattutto, una profonda umanità.

Un’eredità che continuerà a vivere nelle aule del Conservatorio e nel percorso di chi ha avuto il privilegio di studiare con lui.

Una formazione solida e internazionale

Nato a Udine nel 1958, Pittino ha affiancato agli studi classici quelli musicali, iniziando dal pianoforte e dalla composizione. Si è diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, per poi proseguire a Milano gli studi di Composizione, Direzione d’Orchestra e Composizione Elettronica.

Ha frequentato corsi di perfezionamento e seminari dedicati alla musica contemporanea e alle nuove tecnologie, partecipando anche ai prestigiosi Ferienkurse für neue Musik di Darmstadt, uno dei centri nevralgici della ricerca musicale europea.

Una produzione ampia e riconosciuta

La produzione artistica di Matteo Pittino è vasta e articolata: musica per orchestra, coro, ensemble cameristici, voce, elettronica e live electronics, oltre a lavori per il teatro e la danza. Le sue composizioni sono state eseguite in numerose rassegne e istituzioni culturali in Italia e all’estero, tra Germania, Francia e Spagna.

Le sue opere sono pubblicate da diverse case editrici specializzate, tra cui ArsPublica e TauKay, a testimonianza di un riconoscimento consolidato nel mondo della musica colta contemporanea.

L’impegno a Trapani

Vincitore di concorso ordinario a cattedra, Pittino era titolare di Armonia e Contrappunto presso il Conservatorio di Trapani, dove ha contribuito in modo determinante alla crescita dell’istituzione e alla formazione di giovani compositori e musicisti.



