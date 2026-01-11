Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
11/01/2026 17:03:00

Un documentario su Nino Cordio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-01-2026/un-documentario-su-nino-cordio-450.jpg

Nato nel 1937 a Santa Ninfa in provincia di Trapani, Nino Cordio è stato un artista eclettico e poliedrico, capace di spaziare dalla pittura alla scultura alle acqueforti, fino a lasciare il suo segno artistico all’Istituto d’Arte di Catania e all’Accademia di Belle arti di Roma.

 

Radicato nella sua amata terra, Cordio è stato artista di statura internazionale, godendo della stima di straordinarie personalità siciliane e non solo, come Andrea Camilleri, Carlo Levi, Enzo Siciliano, Renato Guttuso. E come Leonardo Sciascia, che coniò per lui le parole “Misteriosamente inventato”, che danno il titolo a questo docu-film, girato da suo figlio Francesco. “C’è qualcosa di misterioso, e misteriosamente inventato, nelle sue acqueforti”. Scrisse Sciascia: “Un genere nuovo e suo. A voler dare delle impressioni, si direbbe che vi presiede la notte: che i paesaggi, gli alberi, le nature vive e morte trovino in sé, immersi nell’oscurità della notte, delle scorie di luce…”

Scritto dal drammaturgo e regista Francesco Suriano, e interpretato dall’attore catanese Ivan Giambirtone, noto per aver partecipato a una serie di film e serie-tv celeberrime tra cui: La mafia uccide solo d'estate (2016), L'ora legale (2017), Leonora addio (2020), oltre alle due stagioni di The Bad Guy (2021/2023); Misteriosamente inventato evidenzia il valore culturale dell’attività condotta dall’artista di Santa Ninfa sia in ambito artistico che in quello didattico, sottolineandone il forte impegno civile e sociale.

 

Presentato al festival di Modica, Versi di Luce, dove vince il premio come miglior film nella sezione “Feature film”; Misteriosamente inventato è diretto da Francesco Cordio, regista e autore romano, attivo nel cinema documentario, nella televisione e nella comunicazione audiovisiva. Tra i suoi ultimi lavori si ricordano Maestro - il calcio a colori di Tommaso Maestrelli (2024) scritto e diretto con Alberto Manni e presentato alla Festa del Cinema di Roma; e Fabi Silvestri Gazzè - Un passo alla volta (2025), presentato in anteprima al Bif&st Bari International Film Festival, che racconta la storia personale e comune dei tre musicisti.

 

La proiezione del film avrà luogo domenica 25 gennaio alle ore 16.00 e lunedì 26 gennaio alle ore 20.45 al cinema King Multisala di Catania, in Via Antonio De Curtis 14; e sarà preceduta da un incontro con l’attore Ivan Giambirtone (che interpreta Nino Cordio) e il regista del film, e da un piccolo live musicale con il cantautore catanese Cordio.

A questo link è possibile acquistare i biglietti: https://clipi.cc/Vjs

 









Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale