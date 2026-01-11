Un documentario su Nino Cordio

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Nato nel 1937 a Santa Ninfa in provincia di Trapani, Nino Cordio è stato un artista eclettico e poliedrico, capace di spaziare dalla pittura alla scultura alle acqueforti, fino a lasciare il suo segno artistico all’Istituto d’Arte di Catania e all’Accademia di Belle arti di Roma.
Radicato nella sua amata terra, Cordio è stato artista di statura internazionale, godendo della stima di straordinarie personalità siciliane e non solo, come Andrea Camilleri, Carlo Levi, Enzo Siciliano, Renato Guttuso. E come Leonardo Sciascia, che coniò per lui le parole “Misteriosamente inventato”, che danno il titolo a questo docu-film, girato da suo figlio Francesco. “C’è qualcosa di misterioso, e misteriosamente inventato, nelle sue acqueforti”. Scrisse Sciascia: “Un genere nuovo e suo. A voler dare delle impressioni, si direbbe che vi presiede la notte: che i paesaggi, gli alberi, le nature vive e morte trovino in sé, immersi nell’oscurità della notte, delle scorie di luce…”
Scritto dal drammaturgo e regista Francesco Suriano, e interpretato dall’attore catanese Ivan Giambirtone, noto per aver partecipato a una serie di film e serie-tv celeberrime tra cui: La mafia uccide solo d'estate (2016), L'ora legale (2017), Leonora addio (2020), oltre alle due stagioni di The Bad Guy (2021/2023); Misteriosamente inventato evidenzia il valore culturale dell’attività condotta dall’artista di Santa Ninfa sia in ambito artistico che in quello didattico, sottolineandone il forte impegno civile e sociale.
Presentato al festival di Modica, Versi di Luce, dove vince il premio come miglior film nella sezione “Feature film”; Misteriosamente inventato è diretto da Francesco Cordio, regista e autore romano, attivo nel cinema documentario, nella televisione e nella comunicazione audiovisiva. Tra i suoi ultimi lavori si ricordano Maestro - il calcio a colori di Tommaso Maestrelli (2024) scritto e diretto con Alberto Manni e presentato alla Festa del Cinema di Roma; e Fabi Silvestri Gazzè - Un passo alla volta (2025), presentato in anteprima al Bif&st Bari International Film Festival, che racconta la storia personale e comune dei tre musicisti.
La proiezione del film avrà luogo domenica 25 gennaio alle ore 16.00 e lunedì 26 gennaio alle ore 20.45 al cinema King Multisala di Catania, in Via Antonio De Curtis 14; e sarà preceduta da un incontro con l’attore Ivan Giambirtone (che interpreta Nino Cordio) e il regista del film, e da un piccolo live musicale con il cantautore catanese Cordio.
A questo link è possibile acquistare i biglietti: https://clipi.cc/Vjs
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Prende il via oggi, sabato 10 gennaio, il Campionato Provinciale Assoluto di scacchi – Memorial “Giuseppe Cassia”, valido come Ottavi di Finale del Campionato Italiano. Una competizione che riporta al centro il movimento...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Giovedì 15 e venerdì 16 gennaio 2026 inaugura ufficialmente "Portami il futuro", il programma di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, iniziativa promossa dalla Direzione Generale...
I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della...