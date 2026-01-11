Un documentario su Nino Cordio

11/01/2026 17:03:00

Nato nel 1937 a Santa Ninfa in provincia di Trapani, Nino Cordio è stato un artista eclettico e poliedrico, capace di spaziare dalla pittura alla scultura alle acqueforti, fino a lasciare il suo segno artistico all’Istituto d’Arte di Catania e all’Accademia di Belle arti di Roma.

Radicato nella sua amata terra, Cordio è stato artista di statura internazionale, godendo della stima di straordinarie personalità siciliane e non solo, come Andrea Camilleri, Carlo Levi, Enzo Siciliano, Renato Guttuso. E come Leonardo Sciascia, che coniò per lui le parole “Misteriosamente inventato”, che danno il titolo a questo docu-film, girato da suo figlio Francesco. “C’è qualcosa di misterioso, e misteriosamente inventato, nelle sue acqueforti”. Scrisse Sciascia: “Un genere nuovo e suo. A voler dare delle impressioni, si direbbe che vi presiede la notte: che i paesaggi, gli alberi, le nature vive e morte trovino in sé, immersi nell’oscurità della notte, delle scorie di luce…”

Scritto dal drammaturgo e regista Francesco Suriano, e interpretato dall’attore catanese Ivan Giambirtone, noto per aver partecipato a una serie di film e serie-tv celeberrime tra cui: La mafia uccide solo d'estate (2016), L'ora legale (2017), Leonora addio (2020), oltre alle due stagioni di The Bad Guy (2021/2023); Misteriosamente inventato evidenzia il valore culturale dell’attività condotta dall’artista di Santa Ninfa sia in ambito artistico che in quello didattico, sottolineandone il forte impegno civile e sociale.

Presentato al festival di Modica, Versi di Luce, dove vince il premio come miglior film nella sezione “Feature film”; Misteriosamente inventato è diretto da Francesco Cordio, regista e autore romano, attivo nel cinema documentario, nella televisione e nella comunicazione audiovisiva. Tra i suoi ultimi lavori si ricordano Maestro - il calcio a colori di Tommaso Maestrelli (2024) scritto e diretto con Alberto Manni e presentato alla Festa del Cinema di Roma; e Fabi Silvestri Gazzè - Un passo alla volta (2025), presentato in anteprima al Bif&st Bari International Film Festival, che racconta la storia personale e comune dei tre musicisti.

La proiezione del film avrà luogo domenica 25 gennaio alle ore 16.00 e lunedì 26 gennaio alle ore 20.45 al cinema King Multisala di Catania, in Via Antonio De Curtis 14; e sarà preceduta da un incontro con l’attore Ivan Giambirtone (che interpreta Nino Cordio) e il regista del film, e da un piccolo live musicale con il cantautore catanese Cordio.

A questo link è possibile acquistare i biglietti: https://clipi.cc/Vjs



