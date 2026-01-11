Eolico offshore al largo delle Egadi, il sindaco dice no: “I benefici vanno altrove"

11/01/2026 07:00:00

Il sindaco delle Isole Egadi Giuseppe Pagoto prende posizione contro il progetto di un mega impianto eolico offshore previsto al largo della costa trapanese.

Un parco da 50 aerogeneratori galleggianti, per una potenza complessiva di 18,8 megawatt ciascuno, che dovrebbe sorgere a circa 60 chilometri dalle Egadi, su fondali fino a 825 metri.

La società proponente, Med Wind Tramontana, ha presentato la richiesta per una concessione demaniale della durata di 40 anni. Un passaggio che, secondo Pagoto, arriva senza un reale coinvolgimento delle comunità locali. Il sindaco contesta soprattutto l’assenza di ricadute concrete sul territorio: l’energia prodotta verrebbe convogliata verso altre aree della Sicilia, mentre alle Egadi resterebbero solo gli impatti ambientali e paesaggistici.

Pagoto chiede trasparenza, confronto e garanzie, sottolineando i possibili effetti sull’ecosistema marino e sulla pesca. Il timore è che si ripeta uno schema già visto con altri grandi impianti: infrastrutture calate dall’alto, con benefici economici e occupazionali che finiscono lontano dai territori interessati.



