DC siciliana nel caos: sospeso il segretario regionale Cirillo

11/01/2026 06:00:00

Prima o poi dentro la DC, dopo l’arresto di Totò Cuffaro, altri i problemi che si sarebbero presentanti. E negli ultimi giorni la questione è assai seria, soprattutto per il futuro politico. Il segretario regionale Stefano Cirillo è stato sospeso dal suo ruolo dal segretario nazionale facente funzioni, Gianpiero Samorì.



Il problema nasce dalla gestione dei conti del partito, due conti intestati alla Dc, uno nazionale e uno regionale, proprio in quest’ultimo conto sarebbero confluite le somme relative alle quote di iscrizione del 2024 e contributi vari che sono stati ricevuti nello stesso anno dalla DC siciliana. Soldi che sono stati spesi senza però documentarne il come, quindi zero bilancio per l’anno 2024. Ed è per questo che Samorì chiede alla Procura di Palermo di accertare cosa sia accaduto, inviando pure la documentazione al Probiviri del partito, chiedendo l’espulsione di Cirillo.

Ricorso di Cirillo

Il segretario regionale Cirillo è passato subito all’azione, ha depositato un ricorso presso il Tribunale di Roma, ritenendo illegittimo il provvedimento che non indica le violazioni dei doveri morali o politici che giustificherebbero la sanzione. Infine la sospensione violerebbe proprio lo Statuto della Dc: solo il collegio dei probiviri ha la competenza in materia di sospensioni e decadenze dalle cariche.

Schifani: vicino a base elettorale DC ma in giunta non entreranno

Il presidente della Regione, Renato Schifani, parla dell’impatto che le questioni della DC possono avere sull’esecutivo regionale: “In questo momento siamo in una fase un po’ di attenzione, ci stiamo occupando di altro e dobbiamo fare chiarezza su alcuni punti, e quelli aperti sono tanti, che interessano la giunta che ci auguriamo di potere definire al più presto. Sarà il tempo ad aiutare a trovare le migliori soluzioni”. Ha poi aggiunto: “Sono vicino a questa base elettorale(quella della DC, ndr) che sta vivendo momenti delicati, quindi la osservo. Naturalmente nulla posso fare. Auspico e tifo perché si ritrovino unità in questa grande casa comune che era stata costruita sulla base della condivisione di valori della libertà, di economia di mercato sociale, del garantismo e dei principi di don Luigi Sturzo. Quindi spero che questi valori non vadano dispersi”.



Abbadessa: al servizio della Sicilia

Laura Abbadessa, presidente regionale della DC, rassicura i dirigenti provinciali, tesserati, attivisti: “Siamo consapevoli che la fase attuale sia segnata da confusione e da un confronto acceso, ma siamo convinti che, proprio attraverso una dialettica interna franca e intensa, si potrà giungere a una sintesi condivisa, con responsabilità e senso delle istituzioni, nel pieno rispetto delle regole statutarie. Esprimiamo un sincero ringraziamento al Presidente della Regione Siciliana, per le parole di attenzione, rispetto e vicinanza rivolte alla nostra comunità in un momento certamente delicato. Apprezziamo la sensibilità istituzionale nel riconoscere il contributo che la classe dirigente e la base elettorale continuano a garantire all’azione di governo regionale. Confermiamo l’impegno a lavorare con serietà, coerenza e spirito costruttivo per il bene della Sicilia e dei suoi cittadini”.





