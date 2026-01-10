Mafia. Pd: "Gravi infiltrazioni nel mondo ippica e in corse clandestine in Sicilia"

10/01/2026 18:30:00

Nuovo allarme sulle infiltrazioni mafiose nel mondo dell’ippica in Sicilia. A rilanciarlo è il Partito Democratico dopo l’ennesima corsa clandestina di cavalli scoperta a Catania, nel territorio di Campo Rotondo Etneo, conclusa con l’arresto di 15 persone grazie a un’operazione condotta con strumenti tecnologici avanzati.

Un’azione investigativa che il Pd definisce importante. «Occorre ringraziare questura e carabinieri per il brillante esito raggiunto», dichiarano i parlamentari dem Stefano Vaccari ed Enza Rando, componenti della Commissione Ecomafie. Ma il caso, sottolineano, conferma un problema strutturale: «L’attività illegale e le infiltrazioni mafiose nel mondo dell’ippica, con particolare riferimento alle corse clandestine, sono ben radicate su diversi territori».

Secondo il Pd, quanto emerso a Catania è la fotografia di un sistema che va affrontato con strumenti più incisivi. «Per intervenire con maggiore concretezza – spiegano Vaccari e Rando – oltre a dotare le forze di polizia di tecnologie avanzate, occorre potenziare il quadro normativo e quello sanzionatorio, riconoscendo le corse clandestine come attività criminale organizzata». Nella relazione approvata dalla Commissione Ecomafie, ricordano i due parlamentari, si propone anche «l’ablazione delle strutture abusive che ospitano i cavalli» e il divieto di concedere autorizzazioni per la gestione e la raccolta delle scommesse, «anche quelle telematiche».

Il tema dell’ippica e delle corse di cavalli, in Sicilia, è da sempre considerato uno dei settori più esposti alle infiltrazioni mafiose, tra scommesse illegali, traffici di denaro e controllo del territorio. Un contesto che rende ancora più controversa una scelta politica che riguarda Marsala.

Nonostante questo quadro noto da anni, infatti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Grillo ha deciso di puntare sull’ippica, prevedendo la realizzazione di un ippodromo finanziato con circa 800 mila euro di fondi Pnrr. Una decisione che solleva interrogativi e polemiche, proprio alla luce dei ripetuti allarmi lanciati da magistratura e commissioni parlamentari sul rischio di infiltrazioni mafiose nel settore.



