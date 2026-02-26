Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
26/02/2026 17:53:00

Xitta, 50 mila euro per rifare il parco giochi di Piazza Marano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-02-2026/1772125197-0-xitta-50-mila-euro-per-rifare-il-parco-giochi-di-piazza-marano.jpg

Arriva un finanziamento regionale da 50 mila euro per la riqualificazione del parco giochi di Piazza Marano a Xitta. Ad annunciarlo sono i consiglieri comunali Salvatore Daidone e Sonia Tumbarello, insieme al partito Sud Chiama Nord.


Le risorse consentiranno di intervenire su uno spazio atteso da anni dalla comunità, con lavori di sistemazione e valorizzazione dell’area destinata ai bambini e alle famiglie.


«Una piazza che per anni è rimasta in attesa di ristrutturazione – dichiarano i due consiglieri – oggi può finalmente essere riqualificata grazie ai fondi regionali ottenuti attraverso un importante lavoro di squadra. Un risultato reso possibile dall’impegno del partito Sud Chiama Nord e dal lavoro dei consiglieri Daidone e Tumbarello, che si sono attivati per far arrivare queste risorse sul territorio».


Secondo i firmatari della nota, l’intervento rappresenta un segnale concreto per il quartiere.


«Questo dimostra che quando si lavora con serietà e collaborazione, i risultati arrivano. La riqualificazione del parco giochi nella Piazza Marano a Xitta significa valorizzare il patrimonio locale e creare nuove opportunità per la comunità. Continuiamo a lavorare per dare nuova vita ai nostri spazi e al nostro territorio».


L’area di Piazza Marano, punto di riferimento per Xitta, potrà così essere restituita ai cittadini dopo anni di attesa.









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...