Xitta, 50 mila euro per rifare il parco giochi di Piazza Marano

26/02/2026 17:53:00

Arriva un finanziamento regionale da 50 mila euro per la riqualificazione del parco giochi di Piazza Marano a Xitta. Ad annunciarlo sono i consiglieri comunali Salvatore Daidone e Sonia Tumbarello, insieme al partito Sud Chiama Nord.



Le risorse consentiranno di intervenire su uno spazio atteso da anni dalla comunità, con lavori di sistemazione e valorizzazione dell’area destinata ai bambini e alle famiglie.



«Una piazza che per anni è rimasta in attesa di ristrutturazione – dichiarano i due consiglieri – oggi può finalmente essere riqualificata grazie ai fondi regionali ottenuti attraverso un importante lavoro di squadra. Un risultato reso possibile dall’impegno del partito Sud Chiama Nord e dal lavoro dei consiglieri Daidone e Tumbarello, che si sono attivati per far arrivare queste risorse sul territorio».



Secondo i firmatari della nota, l’intervento rappresenta un segnale concreto per il quartiere.



«Questo dimostra che quando si lavora con serietà e collaborazione, i risultati arrivano. La riqualificazione del parco giochi nella Piazza Marano a Xitta significa valorizzare il patrimonio locale e creare nuove opportunità per la comunità. Continuiamo a lavorare per dare nuova vita ai nostri spazi e al nostro territorio».



L’area di Piazza Marano, punto di riferimento per Xitta, potrà così essere restituita ai cittadini dopo anni di attesa.



