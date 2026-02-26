Stagnone di Marsala tra rifiuti e degrado, il PD organizza una giornata di pulizia

26/02/2026 00:00:00

Dopo il maltempo di queste settimane e il passaggio del ciclone Harry, la Riserva dello Stagnone di Marsala mostra ancora i segni del maltempo, con rifiuti e detriti che invadono la pista ciclo-pedonale frequentata da sportivi e turisti.

Il circolo del Partito Democratico di Marsala, insieme ai Giovani Democratici, denuncia l’inerzia dell’amministrazione comunale e annuncia un’iniziativa di pulizia straordinaria della costa prevista per la prossima domenica, 1 marzo, alle 10:30 a Punta Palermo. «Lo Stagnone non è solo un post sui social con una foto del tramonto, è un patrimonio che va curato ogni giorno», afferma la segretaria del PD, Linda Licari.

Nonostante le segnalazioni dei giorni scorsi, i volontari del PD lamentano la mancanza di interventi strutturali. «Lasciare la Riserva in queste condizioni non è solo un danno d’immagine per il turismo, ma rappresenta un grave rischio ambientale», sottolineano, ricordando che i rifiuti potrebbero finire in acqua con le prossime mareggiate, compromettendo l’ecosistema della laguna.

I lavori di bonifica, in realtà, sono ufficialmente partiti. Le operazioni, coordinate dal Comune, mirano a rimuovere detriti e plastica accumulati lungo la costa dopo le mareggiate. Ne abbiamo parlato qui.

"Noi siamo pronti a rimboccarci le maniche per rimuovere manualmente quanto più materiale possibile. Lo dobbiamo ai residenti che vivono la Riserva tutto l’anno e ai turisti che meritano di ammirare la nostra bellezza, non la nostra spazzatura. Chiediamo risposte immediate e interventi rapidi. Il tempo dell'attesa è scaduto. Invitiamo altri movimenti politici, associazioni e tutta la cittadinanza a collaborare. Ci vediamo la prossima domenica alle ore 10:30 a Punta Palermo allo Stagnone", conclude la segretaria del PD.



