Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
26/02/2026 00:00:00

Stagnone di Marsala tra rifiuti e degrado, il PD organizza una giornata di pulizia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/stagnone-di-marsala-tra-rifiuti-e-degrado-il-pd-organizza-una-giornata-di-pulizia-450.jpg

Dopo il maltempo di queste settimane e il passaggio del ciclone Harry, la Riserva dello Stagnone di Marsala mostra ancora i segni del maltempo, con rifiuti e detriti che invadono la pista ciclo-pedonale frequentata da sportivi e turisti.

 

Il circolo del Partito Democratico di Marsala, insieme ai Giovani Democratici, denuncia l’inerzia dell’amministrazione comunale e annuncia un’iniziativa di pulizia straordinaria della costa prevista per la prossima domenica, 1 marzo, alle 10:30 a Punta Palermo. «Lo Stagnone non è solo un post sui social con una foto del tramonto, è un patrimonio che va curato ogni giorno», afferma la segretaria del PD, Linda Licari.

 

Nonostante le segnalazioni dei giorni scorsi, i volontari del PD lamentano la mancanza di interventi strutturali. «Lasciare la Riserva in queste condizioni non è solo un danno d’immagine per il turismo, ma rappresenta un grave rischio ambientale», sottolineano, ricordando che i rifiuti potrebbero finire in acqua con le prossime mareggiate, compromettendo l’ecosistema della laguna.

 

 I lavori di bonifica, in realtà, sono ufficialmente partiti. Le operazioni, coordinate dal Comune, mirano a rimuovere detriti e plastica accumulati lungo la costa dopo le mareggiate. Ne abbiamo parlato qui.

 

"Noi siamo pronti a rimboccarci le maniche per rimuovere manualmente quanto più materiale possibile. Lo dobbiamo ai residenti che vivono la Riserva tutto l’anno e ai turisti che meritano di ammirare la nostra bellezza, non la nostra spazzatura. Chiediamo risposte immediate e interventi rapidi. Il tempo dell'attesa è scaduto. Invitiamo altri movimenti politici, associazioni e tutta la cittadinanza a collaborare. Ci vediamo la prossima domenica alle ore 10:30 a Punta Palermo allo Stagnone", conclude la segretaria del PD.









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...