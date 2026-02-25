Sezioni
Istituzioni

Dai Comuni
25/02/2026 09:21:00

Stagnone di Marsala: finalmente iniziano i lavori di bonifica dopo le mareggiate

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/stagnone-di-marsala-finalmemte-iniziano-i-lavori-di-bonifica-dopo-le-mareggiate-450.jpg

Finalmente, dopo settimane di detriti, rifiuti e cumuli di alghe che avevano reso quasi impraticabile il lungomare Spagnola, sono iniziati gli interventi di bonifica sul litorale dello Stagnone di Marsala.

 

Le mareggiate anomale dei giorni scorsi avevano colpito duramente l’area, travolgendo i muretti a protezione delle saline, divelgendo il molo Florio e danneggiando altre strutture lungo la laguna. Le onde avevano inoltre riversato sulla pista ciclabile e sulla sede stradale una grande quantità di rifiuti, detriti e alghe, accumulatisi fino a domenica scorsa e rendendo di fatto impossibile intervenire prima.

 

Da ieri mattina gli operatori di Formula Ambiente sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro dell’area. Oltre alla rimozione dei materiali trasportati dal mare, è in corso anche un intervento di scerbatura lungo il tratto interessato.

 

 



