Politica

» Elezioni
11/01/2026 20:15:00

Marsala, Uguaglianza per la Sicilia lancia Sturiano: “È il profilo giusto"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-01-2026/marsala-uguaglianza-per-la-sicilia-lancia-sturiano-il-profilo-giusto-450.jpg

Il movimento Uguaglianza per la Sicilia entra nel dibattito sulle amministrative di primavera a Marsala e indica una strada netta: per Palazzo VII Aprile il nome su cui convergere sarebbe quello di Vincenzo Patrizio Sturiano, attuale presidente del Consiglio comunale ed esponente di Forza Italia.

 

Nel comunicato diffuso oggi, il movimento parla di una candidatura “di sintesi”, capace di ricompattare un centrodestra che, in queste settimane, appare ancora alla ricerca di un punto di equilibrio. Sturiano viene descritto come una figura già pronta a governare, senza necessità di rodaggi, forte di una lunga esperienza istituzionale e di una conoscenza approfondita dei meccanismi amministrativi del Comune.

 

“Un valore aggiunto imprescindibile”, scrive Uguaglianza per la Sicilia, richiamando il ruolo di garante d’aula svolto da Sturiano “con equilibrio e competenza”, qualità che – secondo il movimento – si tradurrebbero in capacità di ascolto e mediazione, decisive per guidare una città complessa come Marsala.

Non manca l’appello politico: superare personalismi e frammentazioni e convergere su un progetto comune. La proposta di Sturiano viene presentata non come una bandierina di parte, ma come un’occasione per offrire ai cittadini una leadership autorevole e un programma solido, in grado di rilanciare lo sviluppo economico e sociale del territorio.

 

Un segnale in più, dunque, nel mosaico ancora in movimento del centrodestra marsalese, dove le candidature si moltiplicano e le trattative restano aperte. E il nome di Sturiano continua a tornare.









