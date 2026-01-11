Sezioni
Sport
11/01/2026 16:00:00

Star Cycling Lab 2026: un progetto siciliano che corre verso il futuro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-01-2026/star-cycling-lab-2026-un-progetto-siciliano-che-corre-verso-il-futuro-450.jpg

Non è stato un semplice ritiro, ma la posa della prima pietra di una stagione che si preannuncia ambiziosa. La Star Cycling Lab ha concluso il suo Training Camp a Marsala, lasciando sul campo non solo chilometri e sudore, ma la consapevolezza di essere diventata una "macchina" perfetta. Coach Ninni Stella traccia il bilancio di quattro giorni intensi confermando la crescita di un gruppo prontoa fare la differenza. In un ciclismo giovanile spesso prigioniero della tradizione, la Star Cycling Lab sceglie la via dell'innovazione, "La scienza è uno strumento, non una gabbia", spiega Coach Stella. Per i neofiti, la fatica si maschera da gioco, trasformando la tecnica di guida in puro divertimento. L'obiettivo? Formare atleti pensanti, non robot telecomandati".

La filosofia della squadra è chiara, il rendimento scolastico è il passaporto per le gare. In un mondo che corre veloce, la SCL impone una sosta riflessiva sui banchi di scuola. "Un atleta colto sa leggere la corsa e gestire le emozioni", continua il tecnico. È un patto etico con le famiglie, prima i valori umani, poi il podio. Senza cultura, le gambe non portano lontano. Il progetto non si esaurisce nell'agonismo puro. La sezione di Avola, guidata con maestria da Dario Sessa, rappresenta il cuore pulsante del vivaio, dove i "Giovanissimi" muovono i primi passi in un clima di festa e partecipazione. A fare da collante ci sono i Master, atleti amatori che incarnano la passione pura, fungendo da esempio silenzioso per i ragazzi: il ciclismo come stile di vita, oltre il traguardo.

Nonostante gli standard professionali, la sfida economica resta ardua. La Star Cycling Lab punta al pareggio di bilancio senza gravare sulle famiglie, ma Coach Stella lancia un appello alla Sicilia Occidentale: "Manca ancora un vero Main Sponsor che sposi i nostri valori, un sostegno imprenditoriale locale permetterebbe quel salto di qualità definitivo per un'eccellenza che già brilla di luce propria". Il motto per il 2026? "Senza fretta, ma senza sosta". Con gli atleti di punta pronti a dare l'assalto ai Campionati Italiani ed i nuovi innesti in fase di crescita, la Star Cycling Lab è pronta a scrivere una nuova, entusiasmante pagina del ciclismo siciliano.









