Petrosino, asilo nido chiuso da mesi e genitori arrabbiati

12/01/2026 02:00:00

Genitori arrabbiati a Petrosino per la mancata riapertura dell’asilo nido comunale "Franca Rame".

I lavori di adeguamento della struttura, infatti, stanno incidendo pesantemente sull’organizzazione quotidiana di genitori e bambini, mentre resta forte la richiesta di certezze sui tempi di riapertura.

Nei giorni scorsi alcune famiglie si sono rivolte formalmente al sindaco, all’assessore competente e ai consiglieri comunali di minoranza, chiedendo chiarimenti puntuali «sullo stato attuale dei lavori», «sui tempi previsti per il completamento degli interventi» e «sulla data certa di consegna e di effettiva riapertura dell’asilo nido, in condizioni di piena sicurezza e funzionalità».

Secondo i genitori, la mancanza di informazioni chiare avrebbe generato «forte preoccupazione», anche perché molte famiglie avrebbero organizzato lavoro e vita quotidiana «confidando nelle comunicazioni fornite dall’Amministrazione», salvo poi trovarsi davanti a una situazione diversa.

Le iscrizioni all’asilo nido si sono svolte regolarmente nel luglio 2025 e la graduatoria è stata pubblicata a inizio settembre. Fino a quel momento, raccontano i genitori, «nulla lasciava presagire ritardi nella riapertura». Solo successivamente, e non attraverso comunicazioni ufficiali dirette alle famiglie, sarebbe emerso che l’asilo non avrebbe riaperto prima di gennaio 2026, a causa di lavori interni legati alla sostituzione degli infissi e all’installazione di un impianto fotovoltaico.

Informazioni che, secondo quanto riferito dai genitori, sarebbero circolate inizialmente solo in maniera informale, «grazie alla telefonata di un altro genitore». I fondi per gli interventi risultano già stanziati, con scadenza fissata al 31 dicembre 2025.

Sulla vicenda sono intervenuti anche i consiglieri comunali di minoranza Marcella Pellegrino, capogruppo di Libertà per Petrosino, Laura Sanguedolce e Roberto Bonomo, che in un atto formale evidenziano «il perdurare delle criticità relative all’asilo nido comunale e i conseguenti disagi arrecati alle famiglie e ai bambini».

I consiglieri chiedono di conoscere «con precisione lo stato attuale dei lavori in corso presso la struttura», «i tempi previsti per il completamento degli interventi» e «la data di consegna e di effettiva riapertura dell’asilo nido, in condizioni di piena sicurezza e funzionalità».

Nella richiesta si sottolinea come «la mancanza di informazioni chiare e certe stia generando forte preoccupazione tra le famiglie, molte delle quali hanno organizzato le proprie scelte confidando nelle comunicazioni fornite dall’Amministrazione». Da qui la richiesta di «un riscontro scritto e tempestivo, anche al fine di poter fornire risposte corrette e trasparenti ai cittadini interessati».

Va però precisato che, sul piano formale, una comunicazione dell’amministrazione comunale c’è stata. Le procedure di affidamento dei lavori relativi al progetto di “Adeguamento e rifunzionalizzazione dell’asilo nido Franca Rame” si sono svolte nel mese di dicembre. In un comunicato ufficiale, il Comune aveva spiegato che «a causa dei tempi tecnici legati alla realizzazione dei lavori, la ripartenza delle attività dell’asilo nido comunale subirà qualche mese di ritardo rispetto alle previsioni iniziali».

Resta il nodo centrale: l’attesa. Per i genitori, i ritardi e l’incertezza sono diventati difficili da sostenere.



