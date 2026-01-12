Sezioni
Cultura
12/01/2026 09:05:00

PalmosaFest, Giuseppe Lupo a Castelvetrano con “Storia d’amore e macchine da scrivere”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-01-2026/palmosafest-giuseppe-lupo-a-castelvetrano-con-storia-d-amore-e-macchine-da-scrivere-450.jpg

Terzo appuntamento, sabato 17 gennaio, con il PalmosaFest, il festival d’arte e di letteratura della città di Castelvetrano giunto alla sua quarta edizione. Alle 18, negli spazi dell’ex convento dei Minimi, protagonista sarà lo scrittore Giuseppe Lupo, che presenterà il romanzo “Storia d’amore e macchine da scrivere”, edito da Marsilio.

A dialogare con l’autore sarà la giornalista Jana Cardinale, direttrice culturale della rassegna. In programma anche le letture di Antonella Giotti e Alberto Polizzi e la parte musicale affidata alle cantanti Enza Ienna e Maria Etiopia, accompagnate dai musicisti Franco Giacomarro e Vito Giammarinaro. La rassegna ospiterà inoltre una performance dell’artista Fabio Hira.

Il festival, diretto artisticamente da Bia Cusumano, è organizzato dall’associazione Palmosa-Kore insieme al Comune di Castelvetrano. La manifestazione fa parte della Rete dei festival letterari del Trapanese ed è sostenuta grazie al finanziamento del Centro per il libro e la lettura, nell’ambito del bando “Città che legge”. Il progetto vincitore, “Trame narrative”, è stato coordinato dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Trapani.

Il PalmosaFest è inoltre abilitato per i percorsi di formazione scuola-lavoro rivolti agli studenti del triennio, in virtù della convenzione tra l’associazione Palmosa-Kore e il Polo liceale “Cipolla-Gentile-Pantaleo”, guidato dalla dirigente Giulia Flavio.

Questa quarta edizione, che ha come tema-conduttore “Tra i nodi del dolore, la luce delle parole”, è dedicata a Dea Mastronardi, la giovane lucana che nel 2024, a soli 15 anni, vittima del disagio adolescenziale, si tolse la vita.



