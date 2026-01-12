PalmosaFest, Giuseppe Lupo a Castelvetrano con “Storia d’amore e macchine da scrivere”

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Terzo appuntamento, sabato 17 gennaio, con il PalmosaFest, il festival d’arte e di letteratura della città di Castelvetrano giunto alla sua quarta edizione. Alle 18, negli spazi dell’ex convento dei Minimi, protagonista sarà lo scrittore Giuseppe Lupo, che presenterà il romanzo “Storia d’amore e macchine da scrivere”, edito da Marsilio.
A dialogare con l’autore sarà la giornalista Jana Cardinale, direttrice culturale della rassegna. In programma anche le letture di Antonella Giotti e Alberto Polizzi e la parte musicale affidata alle cantanti Enza Ienna e Maria Etiopia, accompagnate dai musicisti Franco Giacomarro e Vito Giammarinaro. La rassegna ospiterà inoltre una performance dell’artista Fabio Hira.
Il festival, diretto artisticamente da Bia Cusumano, è organizzato dall’associazione Palmosa-Kore insieme al Comune di Castelvetrano. La manifestazione fa parte della Rete dei festival letterari del Trapanese ed è sostenuta grazie al finanziamento del Centro per il libro e la lettura, nell’ambito del bando “Città che legge”. Il progetto vincitore, “Trame narrative”, è stato coordinato dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Trapani.
Il PalmosaFest è inoltre abilitato per i percorsi di formazione scuola-lavoro rivolti agli studenti del triennio, in virtù della convenzione tra l’associazione Palmosa-Kore e il Polo liceale “Cipolla-Gentile-Pantaleo”, guidato dalla dirigente Giulia Flavio.
Questa quarta edizione, che ha come tema-conduttore “Tra i nodi del dolore, la luce delle parole”, è dedicata a Dea Mastronardi, la giovane lucana che nel 2024, a soli 15 anni, vittima del disagio adolescenziale, si tolse la vita.
