Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
12/01/2026 09:25:00

Stefania Auci presenta "L'alba dei leoni" al San Domenico: Trapani prima tappa nazionale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-01-2026/1768205449-0-stefania-auci-presenta-l-alba-dei-leoni-al-san-domenico-trapani-prima-tappa-nazionale.jpg

La saga letteraria che ha fatto innamorare l'Italia e il mondo approda nel cuore della città di Trapani, che ha dato i natali alla sua autrice. 

Mercoledì 14 gennaio, alle ore 18.00, la Sala Grande del Complesso San Domenico ospiterà Stefania Auci per la presentazione de "L'alba dei leoni" (Nord Edizioni), il nuovo atteso capitolo della storia della famiglia Florio.

Un appuntamento dal forte valore simbolico: la scrittrice ha voluto che fosse proprio la sua città la prima tappa del tour di presentazioni, dopo l'esordio esclusivo a Villa Igiea, a Palermo. Un gesto d'affetto verso quella terra che ha nutrito la sua immaginazione, regalandole il racconto di una delle dinastie imprenditoriali più straordinarie della storia italiana. Con "L'alba dei leoni", Stefania Auci riavvolge il nastro del tempo per narrare come tutto ebbe inizio: le radici calabresi, l'arrivo in Sicilia, i primi passi di quella che sarebbe diventata un'epopea di ambizione, coraggio e visione. 

Un affresco storico che intreccia vicende familiari e grande Storia, restituendo al lettore l'anima di un'epoca e di un popolo. A dialogare con l'autrice sarà lo scrittore Giacomo Pilati, in un confronto che esplorerà i temi del romanzo, il rigoroso lavoro di ricerca storica e il percorso creativo che ha trasformato una saga familiare in un fenomeno letterario internazionale, tradotto in numerose lingue e amato da oltre un milione di lettori. L'attrice Ester Pantano impreziosirà la serata con alcune letture tratte dal libro. 

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Al termine dell'incontro è previsto il firmacopie. L'evento è promosso dalla Città di Trapani, dalla Biblioteca Fardelliana e dalla Libreria Galli Salve - Ubik Erice, a conferma di una sinergia virtuosa tra istituzioni e realtà culturali del territorio nella promozione della lettura e della valorizzazione delle eccellenze.



Cultura | 2026-01-11 17:03:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-01-2026/un-documentario-su-nino-cordio-250.jpg

Un documentario su Nino Cordio

Nato nel 1937 a Santa Ninfa in provincia di Trapani, Nino Cordio è stato un artista eclettico e poliedrico, capace di spaziare dalla pittura alla scultura alle acqueforti, fino a lasciare il suo segno artistico all’Istituto d’Arte...







Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale