Campobello, l’AVIS raccoglie 37 sacche di sangue nella prima raccolta dell’anno

12/01/2026 16:00:00

Il nuovo anno si apre all’insegna della solidarietà per l’AVIS Comunale di Campobello di Mazara. La prima giornata di raccolta sangue del 2026, svoltasi oggi, ha fatto registrare un risultato di grande rilievo: 37 sacche raccolte in un solo giorno, un dato che conferma la crescita costante dell’associazione e la forte sensibilità della comunità locale.

Un risultato che arriva dopo un 2025 da record. Lo scorso anno, infatti, l’AVIS Campobello ha totalizzato 986 sacche di sangue, il secondo miglior risultato di sempre nella storia dell’associazione. Numeri che certificano l’efficacia dell’attività di sensibilizzazione sul territorio e il ruolo fondamentale svolto dall’AVIS nel supporto al sistema sanitario regionale.

Non semplici statistiche, ma centinaia di vite aiutate grazie al gesto volontario, anonimo e gratuito dei donatori campobellesi, che si confermano tra i più attivi dell’intera provincia.

«Iniziare il 2026 con 37 sacche raccolte in un solo giorno ci riempie di orgoglio e speranza – commenta il presidente dell’AVIS Campobello, Baldo Stallone –. Il traguardo delle 986 sacche dello scorso anno era ambizioso, ma la risposta dei cittadini è stata straordinaria. Oggi abbiamo visto tanti giovani e donatori storici presentarsi con entusiasmo: è il segno che la cultura della donazione è ormai radicata nel cuore di Campobello».

L’associazione ricorda che l’emergenza sangue non si ferma mai e rinnova l’invito a tutti i cittadini in buona salute a partecipare ai prossimi appuntamenti di raccolta. Donare sangue significa garantire terapie salvavita e supporto agli interventi chirurgici d’urgenza: un gesto semplice che può fare la differenza.



