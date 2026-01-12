Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
12/01/2026 16:00:00

Campobello, l’AVIS raccoglie 37 sacche di sangue nella prima raccolta dell’anno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-01-2026/1768221868-0-campobello-l-avis-raccoglie-37-sacche-di-sangue-nella-prima-raccolta-dell-anno.jpg

Il nuovo anno si apre all’insegna della solidarietà per l’AVIS Comunale di Campobello di Mazara. La prima giornata di raccolta sangue del 2026, svoltasi oggi, ha fatto registrare un risultato di grande rilievo: 37 sacche raccolte in un solo giorno, un dato che conferma la crescita costante dell’associazione e la forte sensibilità della comunità locale.

 

Un risultato che arriva dopo un 2025 da record. Lo scorso anno, infatti, l’AVIS Campobello ha totalizzato 986 sacche di sangue, il secondo miglior risultato di sempre nella storia dell’associazione. Numeri che certificano l’efficacia dell’attività di sensibilizzazione sul territorio e il ruolo fondamentale svolto dall’AVIS nel supporto al sistema sanitario regionale.

 

Non semplici statistiche, ma centinaia di vite aiutate grazie al gesto volontario, anonimo e gratuito dei donatori campobellesi, che si confermano tra i più attivi dell’intera provincia.

 

«Iniziare il 2026 con 37 sacche raccolte in un solo giorno ci riempie di orgoglio e speranza – commenta il presidente dell’AVIS Campobello, Baldo Stallone –. Il traguardo delle 986 sacche dello scorso anno era ambizioso, ma la risposta dei cittadini è stata straordinaria. Oggi abbiamo visto tanti giovani e donatori storici presentarsi con entusiasmo: è il segno che la cultura della donazione è ormai radicata nel cuore di Campobello».

L’associazione ricorda che l’emergenza sangue non si ferma mai e rinnova l’invito a tutti i cittadini in buona salute a partecipare ai prossimi appuntamenti di raccolta. Donare sangue significa garantire terapie salvavita e supporto agli interventi chirurgici d’urgenza: un gesto semplice che può fare la differenza.









Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale