Campobello, l’AVIS raccoglie 37 sacche di sangue nella prima raccolta dell’anno

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Il nuovo anno si apre all’insegna della solidarietà per l’AVIS Comunale di Campobello di Mazara. La prima giornata di raccolta sangue del 2026, svoltasi oggi, ha fatto registrare un risultato di grande rilievo: 37 sacche raccolte in un solo giorno, un dato che conferma la crescita costante dell’associazione e la forte sensibilità della comunità locale.
Un risultato che arriva dopo un 2025 da record. Lo scorso anno, infatti, l’AVIS Campobello ha totalizzato 986 sacche di sangue, il secondo miglior risultato di sempre nella storia dell’associazione. Numeri che certificano l’efficacia dell’attività di sensibilizzazione sul territorio e il ruolo fondamentale svolto dall’AVIS nel supporto al sistema sanitario regionale.
Non semplici statistiche, ma centinaia di vite aiutate grazie al gesto volontario, anonimo e gratuito dei donatori campobellesi, che si confermano tra i più attivi dell’intera provincia.
«Iniziare il 2026 con 37 sacche raccolte in un solo giorno ci riempie di orgoglio e speranza – commenta il presidente dell’AVIS Campobello, Baldo Stallone –. Il traguardo delle 986 sacche dello scorso anno era ambizioso, ma la risposta dei cittadini è stata straordinaria. Oggi abbiamo visto tanti giovani e donatori storici presentarsi con entusiasmo: è il segno che la cultura della donazione è ormai radicata nel cuore di Campobello».
L’associazione ricorda che l’emergenza sangue non si ferma mai e rinnova l’invito a tutti i cittadini in buona salute a partecipare ai prossimi appuntamenti di raccolta. Donare sangue significa garantire terapie salvavita e supporto agli interventi chirurgici d’urgenza: un gesto semplice che può fare la differenza.
Un nuovo spazio di aggregazione sta per nascere nella periferia di Marsala. In contrada Terrenove-Bambina la Parrocchia Maria SS. Bambina ha avviato ufficialmente le procedure per la realizzazione di un campo di calcetto parrocchiale, destinato a...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Il Comune di Trapani apre ufficialmente la partita sui Garanti comunali e pubblica l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature. Un bando che chiama in causa competenze, esperienza e indipendenza, puntando su figure chiamate a...
I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della...