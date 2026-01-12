Sezioni
Sport

» Basket
12/01/2026 12:28:00

L’abbraccio di Cancellieri ai ragazzi di Trapani: “Scena che non dimenticherò mai”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-01-2026/l-abbraccio-di-cancellieri-ai-ragazzi-di-trapani-scena-che-non-dimentichero-mai-450.jpg

«Eravamo tutti commossi, ho visto cose che non dimenticherò». Le parole di Massimo Cancellieri, coach della Dolomiti Energia Trento, raccontano meglio di ogni cronaca la scena andata in onda al PalaShark: una “partita” durata 4 minuti e 11 secondi, poi finita con Trapani in campo con un solo giocatore. E con l’abbraccio del tecnico trentino ai ragazzi delle giovanili granata schierati solo per evitare lo 0-20 a tavolino.

 

Cinque ragazzi, tra cui due minorenni, mandati in campo con le maglie riassemblate con lo scotch. Uno era arrivato accompagnato dalla madre, che gli aveva messo la fasciatura al ginocchio. «Li ho visti entrare, scaldarsi da soli, tornare negli spogliatoi e poi riuscire in campo. Hanno dato dignità a un momento che forse non ne aveva. Hanno fatto qualcosa di importante per la loro città».

 

Cancellieri li ha stretti, li ha incoraggiati. «Ho detto loro: “Siate fieri del vostro esordio in Serie A. Vi auguro momenti migliori di questo”». Parole semplici, che hanno colpito anche i 1500 spettatori sugli spalti, molti dei quali in lacrime. «A tavola dopo, noi non abbiamo detto una parola. C’era un clima surreale. E quei ragazzi sorridevano. Dopo la tripla di Patti gli ho detto “bravo”».

 

Una scena amara, ma carica di umanità. «Non so bene cosa stia succedendo, non è il mio ruolo commentare – ha concluso Cancellieri – ma quando si va in campo, si soffre tutti insieme. Anche con maglie diverse»

 









