Al Parco di Lilibeo arriva il Teatro dei Pupi con lo spettacolo su Matteo Messina Denaro

Il Parco Archeologico di Lilibeo Marsala apre le sue porte al Teatro dei Pupi per un appuntamento che intreccia memoria civile, tradizione e riflessione sul presente.
Sabato 17 gennaio, alle ore 17, nella sala conferenze “Maria Luisa Famà”, andrà in scena lo spettacolo “Le ultime ore di Matteo Messina Denaro”, scritto e realizzato dall’Associazione Culturale “Finestre sul Mondo”.
La rappresentazione arriva a tre anni dall’arresto del super boss e utilizza il linguaggio dell’ opera dei pupi, il teatro di figura siciliano per eccellenza, come strumento narrativo ed educativo. Un racconto pensato soprattutto per le nuove generazioni, capace di affrontare un tema complesso con un registro semplice, diretto e accessibile a ogni tipo di pubblico.
Lo spettacolo unisce la secolare tradizione dei pupi a elementi di contemporaneità, grazie all’inserimento di immagini video che dialogano con la scena. Una scelta che punta a rendere più immediata la comprensione della storia antimafiosa del Paese, favorendo nei più giovani una consapevolezza fondata sui valori della legalità, della solidarietà e della responsabilità collettiva.
«Ospitiamo volentieri questo evento – afferma la direttrice del Parco, Anna Occhipinti – per contribuire ad alimentare un forte sentimento di adesione alla cultura della legalità, celebrando la migliore storia del nostro Paese, il bello e il giusto».